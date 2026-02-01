< sekcia Šport
Manchester City remizoval v lige na ihrisku Tottenhamu 2:2
Tottenham nevyhral v lige už šesť zápasov a je štrnásty.
Londýn 1. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru City iba remizovali v nedeľnom súboji 24. kola anglickej Premier League na ihrisku Tottenhamu Hotspur 2:2, hoci v polčase viedli o dva góly. Po víkende tak z druhej priečky strácajú na lídra tabuľky Arsenal už šesť bodov. Favorita poslali v prvom polčase do dvojgólového náskoku Rayan Cherki a Antoine Semenyo, Spurs však vyrovnali po zmene strán. Najskôr si dal vlastný gól Marc Guehi a v 70. minúte zariadil deľbu bodov Dominic Solanke. Tottenham nevyhral v lige už šesť zápasov a je štrnásty.
Hráči Manchestru United zvládli úspešne aj svoj tretí zápas po príchode dočasného kouča Michaela Carricka na ich lavičku. Nad Fulhamom vyhrali 3:2 gólom Benjamina Šeška v nadstavení a v tabuľke im patrí štvrtá priečka s 12-bodovým mankom na lídra Arsenal. „Červení diabli“ dokázali v predchádzajúcich kolách zdolať Manchester City i Arsenal a víťaznú šnúru natiahli proti Fulhamu. Po necelých dvadsiatich minútach poslal United do vedenia Brazílčan Casemiro, ktorý sa presadil prudkou hlavičkou z piatich metrov po štandardke Bruna Fernandesa z pravej strany. Po zmene strán práve Casemiro vysunul krajana Matheusa Cunhu a ten pridal v 56. minúte druhý gól domácich. Fulham mohol o chvíľu neskôr duel zdramatizovať, no zásah Jorgeho Cuencu neplatil pre ofsajd. Hostia však v závere dokázali vyrovnať. Najskôr znížili vďaka úspešnej penalte Raula Jimeneza v 85. minúte a v prvej minúte nadstavenia dal na 2:2 Kevin. Hrdinom domácich sa stal striedajúci slovinský útočník Šeško, ktorý sa v 94. minúte po prihrávke Fernandesa s loptou otočil a presnou strelou rozhodol - 3:2.
Manchester United sa priblížil na rozdiel piatich bodov k Aston Ville, ktorá na domácej pôde zakopla s Brentfordom. Hostia pritom hrali od 42. minúty bez vylúčeného nemeckého stredopoliara Kevina Schadeho, keď po odohraní lopty zasiahol Mattyho Casha a videl priamu červenú kartu. „Villans“ však presilovku nevyužili, naopak inkasovali ešte pred prestávkou, keď sa presadil Dango Ouattara. Brentford tesný náskok udržal a v tabuľke sa posunul na siedmu priečku.
Nottingham Forest remizoval s Crystal Palace 1:1. Na gól Morgana Gibbsa-Whitea reagoval na druhej strane z penalty Ismaila Sarr.
Premier League - 24. kolo:
Nottingham Forest – Crystal Palace FC 1:1 (1:1)
Góly: 5. Gibbs-White – 45.+2 Sarr (z 11 m), ČK: 45.+1 N. Williams (Nottingham)
Aston Villa FC – Brentford FC 0:1 (0:1)
Gól: 45.+2 Ouattara, ČK: 42. Schade
Manchester United – Fulham FC 3:2 (1:0)
Góly: 19. Casemiro, 56. Cunha, 90.+4 Šeško - 85. Jimenez (z 11 m), 90.+1 Kevin
Tottenham Hotspur – Manchester City 2:2 (0:2)
Góly: 53. Guehi (vlastný), 70. Solanke - 11. Cherki, 44. Semenyo
