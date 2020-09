Manchester City, Liverpool a Aston Villa do 4. kola Ligového pohára

Londýn 25. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City, FC Liverpool aj Aston Villy Birmingham si vo štvrtok vybojovali postup do 4. kola anglického Ligového pohára (EFL Cupu). Obhajca trofeje Manchester City sa doma vytrápil s druholigovým Bournemouthom, víťazstvo 2:1 zabezpečili anglickému vicemajstrovi Liam Delap a Phil Foden, ktorý strelil víťazný gól v 75. minúte. "Citizens" narazia v ďalšom kole na Burnley.



Majstrovský Liverpool mal s Lincolnom oveľa menej práce, na pôde treťoligistu triumfoval hladko 7:2. Tréner Jürgen Klopp nechal odpočívať viacero opôr, zhodne dvomi presnými zásahmi sa na víťazstve podieľali Takumi Minamino a Curtis Jones. "The Reds" sa v šlágri 4. kola stretnú s londýnskym Arsenalom. Na "kanonierov" narazia budúci týždeň hneď dvakrát, okrem Ligového pohára s nimi hrajú aj v Premier League.



Suverénne si v 3. kole pohára počínala Aston Villa, ktorá uspela na ihrisku druholigového Bristol City 3:0. Pri svojom debute v drese birminghamského tímu skóroval Bertrand Traore, ďalšie góly hostí strelili Anwar El Ghazi a ďalšia nová posila Ollie Watkins. Aston Villa sa v 4. kole stretne so Stoke City.