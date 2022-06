Manchester City má na lane brankára Ortegu, mal by byť dvojka Edersona

Berlín 23. júna (TASR) - Úradujúci anglický futbalový majster Manchester City je blízko k podpisu zmluvy so Stefanom Ortegom. Dvadsaťdeväťročný brankár by mal byť náhradníkom Brazílčana Edersona.



Ortega v minulej sezóne chytal za Arminiu Bielefeld, ktorá vypadla z bundesligy. Jeho kontrakt po sezóne vypršal a anglický klub ho tak môže získať bez nároku na vyplatenie odstupného.



Ortega napriek nevydarenej sezóne tímu patril medzi opory Arminie, v 33 zápasoch si šesťkrát udržal čisté konto. Na EURO 2020 sa tesne neprebojoval do záverečnej nominácie nemeckej reprezentácie.