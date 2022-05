Manchester City má údajne záujem o Pogbu

Manchester 7. mája (TASR) - Francúzsky futbalista Paul Pogba by mohol prestúpiť z Manchestru United k mestskému rivalovi City. Dvadsaťdeväťročnému stredopoliarovi sa končí platnosť kontraktu a odísť môže zadarmo.



Pogba odmietol minulé leto predĺžiť zmluvu na Old Trafforde a do tímu Pepa Guardiolu by mohol prísť na štyri roky s opciou na ďalší. City má však podľa medializovaných informácií záujem aj o útočníka Erlinga Haalanda z Borussie Dortmund a o Pogbu sa údajne zaujíma aj Paríž St. Germain. Správu priniesla agentúra DPA.