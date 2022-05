Manchester City obhájil titul v anglickej Premier League

Premier League - záverečné 38. kolo:



FC Arsenal - FC Everton 5:1 (2:1)



Góly: 27. Martinelli (z 11 m), 31. Nketiah, 56. Cedric, 60. Gabriel, 82. Odegaard - 45.+3 Van de Beek







FC Brentford - Leeds United 1:2 (0:0)



Góly: 78. Canos - 56. Raphinha (z 11 m), 90.+4 Harrison. ČK: 81. Canos (Brentford) po 2. ŽK







Brighton & Hove Albion - West Ham United 3:1 (0:1)



Góly: 51. Veltman, 80. Gross, 90.+2 Welbeck - 41. Antonio







FC Burnley - Newcastle United 1:2 (0:1)



Góly: 69. Cornet - 20. a 60. Wilson (prvý z 11 m)



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas/







Crystal Palace - Manchester United 1:0 (1:0)



Gól: 37. Zaha







FC Chelsea - FC Watford 2:1 (1:0)



Góly: 11. Havertz, 90.+1 Barkley - 87. Gosling



/J. Kucka (Watford) nefiguroval na zápasovej súpiske pre zranenie/







Leicester City - FC Southampton 4:1 (0:0)



Góly: 81. a 90.+6 Perez, 49. Maddison, 74. Vardy - 79. Ward-Prowse







FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers 3:1 (1:1)



Góly: 24. Mane, 84. Salah, 89. Robertson - 3. Neto







Manchester City - Aston Villa 3:2 (0:1)



Góly: 76. a 81. Gündogan, 78. Rodri - 37. Cash, 69. Coutinho







Norwich City - Tottenham Hotspur 0:5 (0:2)



Góly: 16. a 64. Kulusevski, 71. a 76. Son Heung-Min, 32. Kane

Konečná tabuľka:



1. Manchester City 38 29 6 3 99:26 93 *



2. Liverpool 38 28 8 2 94:26 92 *



3. Chelsea 38 21 11 6 76:33 74 *



4. Tottenham Hotspur 38 22 5 11 69:40 71 *



-------------------------------------------------------------



5. Arsenal 38 22 3 13 61:48 69 **



6. Manchester United 38 16 10 12 57:57 58 **



-------------------------------------------------------------



7. West Ham 38 16 8 14 60:51 56 ***



-------------------------------------------------------------



8. Leicester City 38 14 10 14 62:59 52



9. Brighton 38 12 15 11 42:44 51



10. Wolverhampton 38 15 6 17 38:43 51



11. Newcastle United 38 13 10 15 44:62 49



12. Crystal Palace 38 11 15 12 50:46 48



13. Brentford 38 13 8 17 48:55 47



14. Aston Villa 38 13 6 19 52:54 45



15. Southampton 38 9 13 16 43:67 40



16. Everton 38 11 6 21 43:66 39



17. Leeds United 38 8 12 18 41:79 36



-------------------------------------------------



18. Burnley 38 7 14 17 34:53 35



19. Watford 38 6 5 27 34:77 23



20. Norwich City 38 5 7 26 23:84 22



*-účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2022/2023



**-postup do Európskej ligy 2022/2023



***-postup do Európskej konferenčnej ligy 2022/2023



****-zostup do The Championship

Prehľad majstrov anglickej Premier League od roku 1993:



Sezóna Majster



1992/1993 Manchester United



1993/1994 Manchester United



1994/1995 Blackburn Rovers



1995/1996 Manchester United



1996/1997 Manchester United



1997/1998 Arsenal Londýn



1998/1999 Manchester United



1999/2000 Manchester United



2000/2001 Manchester United



2001/2002 Arsenal Londýn



2002/2003 Manchester United



2003/2004 Arsenal Londýn



2004/2005 FC Chelsea



2005/2006 FC Chelsea



2006/2007 Manchester United



2007/2008 Manchester United



2008/2009 Manchester United



2009/2010 FC Chelsea



2010/2011 Manchester United



2011/2012 Manchester City



2012/2013 Manchester United



2013/2014 Manchester City



2014/2015 FC Chelsea



2015/2016 Leicester City



2016/2017 FC Chelsea



2017/2018 Manchester City



2018/2019 Manchester City



2019/2020 FC Liverpool



2020/2021 Manchester City



2021/2022 Manchester City

Londýn 22. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City obhájili titul v najvyššej anglickej súťaži. V nedeľnom záverečnom 38. kole Premier League zdolali doma Aston Villu 3:2, hoci ešte v 76. minúte prehrávali 0:2.si udržali na čele tabuľky jednobodový náskok pred druhým FC Liverpool, ktorému nestačilo ani víťazstvo nad Wolverhamptonom 3:1.Poslednú štvrtú miestenku do Ligy majstrov 2022/2023 uchmatol Tottenham, ktorý triumfoval na ihrisku Norwichu aj vďaka dvom gólom Dejana Kulusevského a Sona Heung-Mina jasne 5:0 a potvrdil štvrté miesto v tabuľke. Udržal si dvojbodový náskok pred piatym Arsenalom, ktorému nestačila ani výhra nad Evertonom 5:1 a v budúcej sezóne si zahrá Európsku ligu, rovnako ako šiesty Manchester United. Ten síce prehral na pôde Crystal Palace, no zaváhal aj West Ham na ihrisku Brightonu (1:3).sa zo siedmej priečky kvalifikovali do Európskej konferenčnej ligy.od úvodu diktovali tempo hry a hráčom Aston Villy prakticky nepožičali loptu, no cez pevnú defenzívu hostí sa nevedeli presadiť. V prvom polčase si vypracovali jedinú vážnejšiu príležitosť, Phil Foden v 24. minúte o kúsok minul pravú žrď. Zverenci trénera Stevena Gerrarda svoju jedinú šancu zužitkovali, po centri Lucasa Dignea hlavičkou nezadržateľne skóroval Matthew Cash - 0:1. Po prestávke mohol domácim zasadiť druhý úder Ollie Watkins, ktorý išiel sám na bránku, no zamieril vedľa. City nezobralo hrozbu vážne a v 69. minúte ho šokoval druhým gólom Phillipe Coutinho. Až tento moment prebudil zverencov trénera Pepa Guardiolu. V závere vrhli všetky sily do útoku a v priebehu piatich minút dokonale otočili skóre. V 76. minúte hlavičkou znížil Ilkay Gündogan, o dve minúty neskôr presne namieril Rodri a v 81. minúte opäť Gündogan poslal City do vedenia. Domáci si už náskok udržali a po záverečnom hvizde sa mohli spustiť na trávniku majstrovské oslavy.Liverpool, ktorý musel sám zabrať a pritom sa spoliehať na zaváhanie City, takisto nezačal proti Wolverhamptonu najlepšie. Už v 3. minúte jeho obrana zaspala po dlhom výkope brankára Joseho Sa a Raul Jimenez naservíroval loptu na päťku voľnému Pedrovi Netovi - 0:1. Domáci sa však rýchlo spamätali. Luis Diaz ešte pohrdol šancou na vyrovnanie, no v 24. minúte už vyrovnal Sadio Mane, ktorý sa vyhol ofsajdovej pasci a presadil sa po efektnom pätičkovom vysunutí od Thiaga Alcantaru. V 50. minúte senegalský útočník druhýkrát poslal loptu do siete, no zasiahol VAR a gól neplatil pre ofsajd.strhli víťazstvo na svoju stranu až v závere, keď sa presadili striedajúci Mohamed Salah a Andrew Robertson. Triumf však vzhľadom na výsledok Etihad Stadium na zisk titulu nestačil.Chelsea si na záver poradila s Watfordom 2:1, slovenský stredopoliar Juraj Kucka nehral za hostí pre zranenie kolena. Posledný tretí zostupujúci tím je Burnley, ktoré prehralo doma s Newcastlom v bránke s Martinom Dúbravkom 1:2. O oba gólysa postaral Callum Wilson. Neúspech Burnley využil Leeds, ktorý vyhral na ihrisku Brentfordu 2:1 a posunul sa na 17. priečku, znamenajúcu záchranu. Burnley sa pridalo k už istým zostupujúcim Watfordu a Norwichu. Do najvyššej súťaže sa z The Championship prebojovali Fulham so slovenským brankárom Marekom Rodákom a Bournemouth, o treťom postupujúcom rozhodne finále play off medzi Huddersfieldom a Nottinghamom.