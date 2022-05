Manchester City odhalí Agüerovi sochu

Manchester 13. mája (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City odhalí v piatok sochu svojmu bývalému hráčovi Sergiovi Agüerovi. Tridsaťtriročný Argentínčan získal s tímom päť ligových titulov, v decembri ukončil kariéru pre problémy so srdcom.



"Je to pre mňa skutočne nádherné. Za tých 10 rokov som vyhral mnoho trofejí a pomohol som klubu nadobudnúť meno vo svete," uviedol Agüero pre AFP. Socha bude zachytávať jeho gól proti Queens Park Rangers z roku 2012, ktorým zaistil tímu prvý triumf v Premier League po 44 rokoch. Odhalia ju pri príležitosti 10. výročia od tejto udalosti.



Agüero vsietil v drese City 260 gólov a je najúspešnejší strelec v jeho histórii. Okrem ligových triumfov s ním získal aj FA Cup a šesť ligových pohárov. Kariéru ukončil ako hráč FC Barcelona, no odohral za ňu len päť zápasov vo všetkých súťažiach.