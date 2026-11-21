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Manchester City opäť nevyhral, s Fulhamom remizoval 1:1
Hostí z Londýna poslal do vedenia v 16. minúte Rodrigo Muniz, keď rýchlu akciu zakončil zvnútra šestnástky presnou strelou do horného rohu po ľavici brankára Gianluigiho Donnarummu.
Autor TASR
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Londýn 21. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City remizovali s Fulhamom 1:1 v sobotnom dueli 11. kola Premier League. V najvyššej anglickej súťaži tak ťahajú sériu štyroch zápasov bez víťazstva, zatiaľ čo „chalupári“ bodovali v piatom stretnutí za sebou.
Hostí z Londýna poslal do vedenia v 16. minúte Rodrigo Muniz, keď rýchlu akciu zakončil zvnútra šestnástky presnou strelou do horného rohu po ľavici brankára Gianluigiho Donnarummu. „Citizens“ vyrovnali v 57. minúte zásluhou Elliota Andersona, ktorý skóroval z voleja spoza šestnástky, keď sa k nemu dostala lopta po rohovom kope.
Hostí z Londýna poslal do vedenia v 16. minúte Rodrigo Muniz, keď rýchlu akciu zakončil zvnútra šestnástky presnou strelou do horného rohu po ľavici brankára Gianluigiho Donnarummu. „Citizens“ vyrovnali v 57. minúte zásluhou Elliota Andersona, ktorý skóroval z voleja spoza šestnástky, keď sa k nemu dostala lopta po rohovom kope.
Premier League - 11. kolo:
Manchester City – FC Fulham 1:1 (0:1)
Góly: 57. Anderson - 16. Muniz
Manchester City – FC Fulham 1:1 (0:1)
Góly: 57. Anderson - 16. Muniz