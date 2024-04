Manchester City postúpil do finále FA Cupu, rozhodol Bernardo Silva

Manchester City - FC Chelsea 1:0 (0:0)



Gól: 84. B. Silva



/Manchester City postúpil do finále/

Manchester 20. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru City postúpili do finále anglického Pohára FA. Rozhodlo o tom ich sobotné víťazstvo na štadióne vo Wembley nad FC Chelsea 1:0. Triumf zariadil v 84. minúte Bernardo Silva. Obhajca titulu sa vo finále stretne s víťazom nedeľného zápasu medzi druholigovým Coventry City a Manchestrom United.Uprostred druhého dejstva to už vyzeralo na predĺženie, ManCity však nakoniec zužitkoval svoju ofenzívnu aktivitu. Kevin De Bruyne poslal pred bránu prudkú prihrávku, ktorú brankár Djordje Petrovič vyrazil pred Silvu a ten zakončil z prvej. V úplnom závere ešte vybojoval priamy kop Michajlo Mudryk z Chelsea a postaral sa aj o jeho exekúciu. Jeho center bol však nepresný a "Citizens" postúpili do finále.