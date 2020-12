Manchester City pre pandémiu nekúpi v januári žiadneho útočníka

Londýn 21. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City neplánuje v januárovom prestupovom období získať do svojich radov nového útočníka, hoci sa v ofenzíve trápi oveľa viac ako v minulých rokoch. Podľa trénera Pepa Guardiolu je dôvod pandémia koronavírusu a nestabilná finančná situácia.



Guardiola priblížil, že majitelia z Abú Zabí držia chod v normálnom režime, ale cítiť tlak a neistotu podobne ako v iných kluboch. Pre neúčasť divákov na štadiónoch prichádzajú kluby o veľké príjmy. "Pre pandémiu neplánujeme angažovanie nového útočníka. Ekonomická situácia na celom svete nie je priaznivá. Kluby sa trápia a ani my nie sme výnimka," povedal Guardiola podľa agentúry AFP. City strácajú na vedúci FC Liverpool osem bodov, v tabuľke sú na piatom mieste. "Vytvárame si veľa šancí, ale nedávame góly. Stáva sa to, musíme sa z toho dostať a ísť od zápasu k zápasu," dodal Španiel.



"Citizens" strelili v predchádzajúcich troch dueloch Premier League len dva góly, celkovo skórovali iba 19-krát, čo je najmenej z prvej desiatky ligy. Po zranení by sa do zostavy mohol v utorňajšom zápase štvrťfinále Ligového pohára proti Arsenalu Londýn vrátiť brazílsky útočník Gabriel Jesus, ale stále chýba najlepší strelec v klubovej histórii, Argentínčan Sergio Agüero.



Manchester drží nad vodou skvelá obrana, o čom svedčí sedem čistých kont v predchádzajúcich ôsmich dueloch vo všetkých súťažiach. "Je neskutočné, ako hráme v obrane. Preto sme tam, kde sme, a klopeme na dvere vedúcich tímov," dodal Guardiola.