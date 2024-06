Manchester City predĺžil zmluvu s brankárom Ortegom do roku 2026

Manchester 8. júna (TASR) - Nemecký futbalový brankár Stefan Ortega sa dohodol s klubom Manchester City na predĺžení zmluvy do roku 2026. V tíme mal pozíciu dvojky za Brazílčanom Edersonom, no po jeho zranení pomohol mužstvu k víťazstvám nad Tottenhamom (2:0) a West Hamom (3:1) v závere Premier League. Manchester nimi zavŕšil sezónu, v ktorej obhájil titul v domácej súťaži.



Ortega následne dostal príležitosť aj vo finále Pohára FA proti Manchestru United (1:2). V klube pôsobí od roku 2022, keď prišiel z nemeckého Bielefeldu. "Som rád, že dlhšie zostanem v tomto klube. Hráčom poskytuje všetko k tomu, aby mohli byť čo najlepší. Motivuje ma to a cítim, že som sa tu ako brankár veľmi zlepšil. Veľmi dobre sa tu cíti aj moja rodina. Podpísanie novej zmluvy znamená, že teraz sa môžem stopercentne sústrediť na novú sezónu a tie po nej," uviedol pre klubovú stránku.