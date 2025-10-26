< sekcia Šport
Manchester City prehral na ihrisku Aston Villy, triumf Dúbravku
Jediný presný zásah z kopačky Casha sa zrodil v 19. minúte hry, keď sa domáci obranca presadil po rohovom kope.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 26. októbra (TASR) - Futbalisti Manchestru City zaznamenali prvú súťažnú prehru od 31. augusta. Zverenci trénera Pepa Guardiolu zakopli v zápase 9. kola Premier League na ihrisku Aston Villy, ktorej podľahli 0:1 po góle poľského reprezentanta Mattyho Casha. Pozíciu lídra tabuľky si upevnil Arsenal víťazstvom 1:0 nad Crystal Palace. Plný bodový zisk pre FC Burnley vychytal slovenský brankár Martin Dúbravka na ihrisku Wolverhamptonu Wanderers (3:2).
Jediný presný zásah z kopačky Casha sa zrodil v 19. minúte hry, keď sa domáci obranca presadil po rohovom kope. Gólovú sériu nenatiahol nórsky kanonier Erling Haaland, tá sa zastavila na 12 zápasoch za sebou. Blízko k jej predĺženiu bol v 90. minúte duelu, v ktorej dopravil loptu do siete, jeho radosť však prekazil ofsajdový verdikt VAR-u. ManCity podľahol svojmu súperovi prvýkrát od záveru augusta, keď nestačil v ligovom stretnutí na Brighton. Citizens klesli po prehre v Birminghame na 4. miesto tabuľky, na konte majú 16 bodov, čo je o šesť menej ako vedúci Arsenal.
„Kanonieri“ predĺžili víťaznú sériu v súťažných dueloch už na sedem stretnutí. Jediný gól Londýnčanov strelil v mestskom derby s Crystal Palace v 39. minúte Eberechi Eze. Dvadsaťsedemročný krídelník prišiel na Emirates Stadium v lete tohto roku práve z kádra „The Eagles“.
Dúbravka sa radoval z druhého ligového triumfu za sebou. Po čistom konte s Leeds United (2:0), zneškodnil päť zo siedmich striel na pôde Wolves. Burnley poslal do dvojgólového vedenia v prvej polhodine Zian Flemming, do prestávky však vyrovnali domáci zásluhou Jorgena Stranda Larsena a Marshalla Munetsiho. Trojbodový zisk zariadil pre svoj tím v piatej minúte nadstavenia druhého polčasu Lyle Foster. Nováčik súťaže vďaka nemu poskočil na 16. pozíciu, na ktorej má 10 bodov. Wolverhampton stále čaká na prvé víťazstvo v tomto ročníku a s dvoma bodmi je na chvoste ligovej tabuľky. Na druhú priečku poskočil Bournemouth po víťazstve nad Nottinghamom Forest 2:0. Na lídra z Arsenalu stráca štyri body.
Jediný presný zásah z kopačky Casha sa zrodil v 19. minúte hry, keď sa domáci obranca presadil po rohovom kope. Gólovú sériu nenatiahol nórsky kanonier Erling Haaland, tá sa zastavila na 12 zápasoch za sebou. Blízko k jej predĺženiu bol v 90. minúte duelu, v ktorej dopravil loptu do siete, jeho radosť však prekazil ofsajdový verdikt VAR-u. ManCity podľahol svojmu súperovi prvýkrát od záveru augusta, keď nestačil v ligovom stretnutí na Brighton. Citizens klesli po prehre v Birminghame na 4. miesto tabuľky, na konte majú 16 bodov, čo je o šesť menej ako vedúci Arsenal.
„Kanonieri“ predĺžili víťaznú sériu v súťažných dueloch už na sedem stretnutí. Jediný gól Londýnčanov strelil v mestskom derby s Crystal Palace v 39. minúte Eberechi Eze. Dvadsaťsedemročný krídelník prišiel na Emirates Stadium v lete tohto roku práve z kádra „The Eagles“.
Dúbravka sa radoval z druhého ligového triumfu za sebou. Po čistom konte s Leeds United (2:0), zneškodnil päť zo siedmich striel na pôde Wolves. Burnley poslal do dvojgólového vedenia v prvej polhodine Zian Flemming, do prestávky však vyrovnali domáci zásluhou Jorgena Stranda Larsena a Marshalla Munetsiho. Trojbodový zisk zariadil pre svoj tím v piatej minúte nadstavenia druhého polčasu Lyle Foster. Nováčik súťaže vďaka nemu poskočil na 16. pozíciu, na ktorej má 10 bodov. Wolverhampton stále čaká na prvé víťazstvo v tomto ročníku a s dvoma bodmi je na chvoste ligovej tabuľky. Na druhú priečku poskočil Bournemouth po víťazstve nad Nottinghamom Forest 2:0. Na lídra z Arsenalu stráca štyri body.
Premier League - 9. kolo:
FC Arsenal – Crystal Palace 1:0 (1:0)
Gól: 39. Eze
Aston Villa – Manchester City 1:0 (1:0)
Gól: 19. Cash
AFC Bournemouth – Nottingham Forest 2:0 (2:0)
Góly: 25. Tavernier, 40. Kroupi
Wolverhampton Wanderers – FC Burnley 2:3 (2:2)
Góly: 42. Larsen (z 11 m), 45.+4 Munetsi - 14. a 30. Flemming, 90.+5 Foster
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
FC Arsenal – Crystal Palace 1:0 (1:0)
Gól: 39. Eze
Aston Villa – Manchester City 1:0 (1:0)
Gól: 19. Cash
AFC Bournemouth – Nottingham Forest 2:0 (2:0)
Góly: 25. Tavernier, 40. Kroupi
Wolverhampton Wanderers – FC Burnley 2:3 (2:2)
Góly: 42. Larsen (z 11 m), 45.+4 Munetsi - 14. a 30. Flemming, 90.+5 Foster
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/