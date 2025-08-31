Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Manchester City prehral na pôde Brightonu 1:2

Hlavný tréner Manchesteru City Pep Guardiola kráča po ihrisku na konci futbalového zápasu anglickej Premier League medzi Brighton and Hove Albion a Manchester City na štadióne Falmer v Brightone v Anglicku v nedeľu 31. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Po ruke Matheusa Nunesa v 65. minúte sa po štandardnej situácii pískala penalta pre domácich, ktorú skúsene premenil stredopoliar James Milner.

Londýn 31. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City podľahli v nedeľnom dueli 3. kola Premier League Brightonu 1:2. Svoj jubilejný 100. zápas v anglickej najvyššej súťaži okorenil gólom nórsky útočník City Erling Haaland, domáci však po prestávke otočili skóre.

Po ruke Matheusa Nunesa v 65. minúte sa po štandardnej situácii pískala penalta pre domácich, ktorú skúsene premenil stredopoliar James Milner. Tridsaťdeväťročný Angličan sa tak stal druhým najstarším strelcom gólu v histórii PL. Zaujímavosťou je, že druhé miesto drží aj v rebríčku najmladších strelcov. O víťazstve domácich rozhodol po protiútoku v 89. minúte striedajúci Nemec Brajan Gruda.

Prvé body v sezóne si pripísal West Ham United. Na štadióne City Ground zdolal Nottingham Forest 3:0. Všetko podstatné sa udialo až v závere duelu, kedy sa postupne v drese hostí presadili Jarrod Bowen, Lucas Paqueta a Callum Wilson.



Premier League - 3. kolo:

Nottingham Forest - West Ham United 0:3 (0:0)

Góly: 84. Bowen, 88. Paqueta (z 11 m), 90+1. Wilson



FC Brighton - Manchester City 2:1 (0:1)

Góly: 67. Milner (z 11 m), 89. Gruda - 34. Haaland
