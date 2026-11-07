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Manchester City prehral na trávniku Nottinghamu
Arsenal Londýn vstúpi do novembrového asociačného termínu na čele tabuľky najvyššej anglickej súťaže.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 7. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City prehrali v anglickej Premier League tretíkrát za sebou, keď v sobotňajšom stretnutí 10. kola podľahli domácemu Nottinghamu Forest 1:3. Pred novembrovým asociačným termínom strácajú na vedúci Arsenal Londýn šesť bodov. Domáci sa dostali v neúplnej tabuľke na 16. miesto, čím odsunuli Manchester United do pásma zostupu.
Manchester City mal od úvodu prevahu v držaní lopty, no Nottingham využíval ponúknuté príležitosti. Už v 6. minúte Jair Cunha obral o loptu Joška Gvardiola a otvoril skóre. Už o dvanásť minút neskôr zvýšil vedenie Liam Delap, no hostia si v druhom polčase vypracovali veľký tlak. Z neho vyťažili kontaktný gól z kopačky Rayana Cherkiho, no o dvadsať minút prišla ďalšia Delapova chvíľa. Dvadsaťtriročný útočník využil svoju rýchlosť a nekompromisnou strelou z hranice šestnástky do ľavého horného rohu upravil na konečných 3:1. Forest si pripísal len svoj druhý triumf v prebiehajúcom ročníku, naposledy zvíťazil ešte v polovici septembra na trávniku Aston Villy.
Arsenal Londýn vstúpi do novembrového asociačného termínu na čele tabuľky najvyššej anglickej súťaže. Rozhodlo o tom ich víťazstvo nad Hullom City 1:0. O troch bodoch pre obhajcu titulu rozhodol presnou dorážkou v 72. minúte Martin Ödegaard. Hosťom tak nevyšiel jubilejný 200. zápas v Premier League a na triumf čakajú od konca augusta.
Hráči Leedsu United zdolali Tottenham Hotspur 1:0. O troch bodoch pre domácich rozhodol v 79. minúte striedajúci Noah Okafor. Leeds tak po piatich zápasoch prerušil šnúru bez víťazstva a uťal Tottenhamu sériu troch triumfov za sebou. Slovenský brankár Martin Dúbravka v službách Spurs nebol tentokrát ani na lavičke náhradníkov.
V dueli na Craven Cottage medzi Fulhamom a Newcastlom sa zrodila remíza 1:1. Bezgólový stav trval do 80. minúty, v ktorej hostia potrestali chybu Fulhamu v strede poľa a otvorili skóre po presnej strele Jacoba Murphyho spoza šestnástky. Domácim sa však podarilo vyrovnať už o tri minúty, keď na konečných 1:1 upravil striedajúci Rodrigo Muniz.
Manchester City mal od úvodu prevahu v držaní lopty, no Nottingham využíval ponúknuté príležitosti. Už v 6. minúte Jair Cunha obral o loptu Joška Gvardiola a otvoril skóre. Už o dvanásť minút neskôr zvýšil vedenie Liam Delap, no hostia si v druhom polčase vypracovali veľký tlak. Z neho vyťažili kontaktný gól z kopačky Rayana Cherkiho, no o dvadsať minút prišla ďalšia Delapova chvíľa. Dvadsaťtriročný útočník využil svoju rýchlosť a nekompromisnou strelou z hranice šestnástky do ľavého horného rohu upravil na konečných 3:1. Forest si pripísal len svoj druhý triumf v prebiehajúcom ročníku, naposledy zvíťazil ešte v polovici septembra na trávniku Aston Villy.
Arsenal Londýn vstúpi do novembrového asociačného termínu na čele tabuľky najvyššej anglickej súťaže. Rozhodlo o tom ich víťazstvo nad Hullom City 1:0. O troch bodoch pre obhajcu titulu rozhodol presnou dorážkou v 72. minúte Martin Ödegaard. Hosťom tak nevyšiel jubilejný 200. zápas v Premier League a na triumf čakajú od konca augusta.
Hráči Leedsu United zdolali Tottenham Hotspur 1:0. O troch bodoch pre domácich rozhodol v 79. minúte striedajúci Noah Okafor. Leeds tak po piatich zápasoch prerušil šnúru bez víťazstva a uťal Tottenhamu sériu troch triumfov za sebou. Slovenský brankár Martin Dúbravka v službách Spurs nebol tentokrát ani na lavičke náhradníkov.
V dueli na Craven Cottage medzi Fulhamom a Newcastlom sa zrodila remíza 1:1. Bezgólový stav trval do 80. minúty, v ktorej hostia potrestali chybu Fulhamu v strede poľa a otvorili skóre po presnej strele Jacoba Murphyho spoza šestnástky. Domácim sa však podarilo vyrovnať už o tri minúty, keď na konečných 1:1 upravil striedajúci Rodrigo Muniz.
Premier League - 10. kolo:
Leeds United – Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)
Gól: 79. Okafor
Arsenal Londýn – Hull City 1:0 (0:0)
Gól: 72. Ödegaard
FC Fulham – Newcastle United 1:1 (0:0)
Góly: 83. Muniz - 80. Murphy
Nottingham Forest – Manchester City 3:1 (2:0)
Góly: 18. a 73. Delap, 6. Cunha - 52. Cherki
Leeds United – Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)
Gól: 79. Okafor
Arsenal Londýn – Hull City 1:0 (0:0)
Gól: 72. Ödegaard
FC Fulham – Newcastle United 1:1 (0:0)
Góly: 83. Muniz - 80. Murphy
Nottingham Forest – Manchester City 3:1 (2:0)
Góly: 18. a 73. Delap, 6. Cunha - 52. Cherki