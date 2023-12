Manchester City remizoval s Tottenhamom 3:3

Premier League - 14.kolo:



Manchester City – Tottenham Hotspur 3:3 (2:1)



Góly: 9. Son Heung-min (vl.), 31. Foden, 81. Grealish – 6. Son Heung-min, 69. Lo Celso, 90. Kulusevski





Liverpool FC – Fulham FC 4:3 (2:2)



Góly: 20. a 88. Alexander-Arnold, 38. Mac Allister, 87. Endó - 25. H. Wilson, 45.+3 Tete, 80. Decordova-Reid





Chelsea FC – Brighton & Hove Albion 3:2 (2:1)



Góly: 17. Fernández, 21. Colwill, 65. Fernández (z 11 m) – 43. Buonanotte, 90.+2 Pedro, ČK: 45. Gallagher (Chelsea) po ŽK





West Ham United – Crystal Palace FC 1:1 (1:0)



Góly: 13. Kudus – 53. Édouard





AFC Bournemouth – Aston Villa FC 2:2 (1:1)



Góly: 10. Semenyo, 52. Solanke – 20. Bailey, 90. Watkins

Manchester 3. decembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City remizovali v 14. kole anglickej Premier League doma s Tottenhamom Hotspur 3:3. Pre obhajcu titulu je to tretí nerozhodný výsledok v tejto sezóne. V tabuľke klesol na tretie miesto, jeden bod za druhý Liverpool. Tottenham má na konte 27 bodov a je piaty.Skóre otvoril v 6. minúte útočník hostí Heung-Min Son, ktorý si o tri minúty neskôr strelil vlastný gól. Domácich poslal do vedenia v 31. minúte stredopoliar Phil Foden. V 69. minúte vyrovnal argentínsky stredopoliar Giovani Lo Celso. Domáci mali triumf na dosah od 81. minúty zásluhou Jacka Grealisha, ktorý skóroval zvnútra šestnástky. Napokon jeden bod pre hostí zabezpečil Dejan Kulusevski presným zásahom v 90. minúte.Liverpool triumfoval doma nad Fulhamom 4:3. Hostia mali na dosah víťazstvo po presnom zásahu jamajského útočníka Bobbyho Decordovu-Reida z 80. minúty. O sedem minút neskôr však z hranice šestnástky vyrovnal japonský obranca Wataru Endo. O triumfe domácich napokon rozhodol o minútu neskôr svojím druhým gólom v zápase Trent Alexander-Arnold.Desiata Chelsea triumfovala doma nad ôsmym Brightonom 3:2. V 45. minúte hry videl červenú kartu domáci stredopoliar Conor Gallagher, ktorý už predtým dostal jednu žltú.Aston Villa prekvapivo remizovala so šestnástym Bournemouthom 2:2 a v tabuľke zostala na štvrtom mieste. West Ham United remizoval s Crystal Palace 1:1.