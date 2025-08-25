Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
< sekcia Šport

Manchester City sa priblížil k angažovaniu Donnarummu

.
Na archívnej snímke z 29. júna 2025 brankár Paríža St. Germain Gianluigi Donnarumma počas osemfinále PSG - Inter Miami Foto: TASR/AP

Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana sa vedenie „Citizens“ dohodlo na podmienkach s reprezentantom Talianska a jeho zástupcami.

Autor TASR
Londýn 25. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City sa priblížil k angažovaniu talianskeho brankára Gianluigiho Donnarummu do svojho tímu. Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana sa vedenie „Citizens“ dohodlo na podmienkach s reprezentantom Talianska a jeho zástupcami.

Dvadsaťšesťročný Donnarumma pred niekoľkými dňami verejne deklaroval záujem odísť z francúzskeho Parížu Saint-Germain po nezaradení na tímovú súpisku na zápas o Superpohár UEFA proti Tottenhamu Hotspur. PSG navyše počas leta angažovalo do bránky Lucasa Chevaliera. Talianovi zostáva u účastníka Ligue 1 ešte rok platný kontrakt.

Podľa medializovaných informácií prebiehajú rokovania medzi klubmi, City by malo za angažovanie Donnarummu zaplatiť menej ako 50 miliónov eur. V bránke by mal nahrať Brazílčana Edersona, pri ktorom so čoraz častejšie spomína odchod do tureckého Galatasarayu Istanbul.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb