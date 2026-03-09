Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Manchester City sa stretne vo štvrťfinále FA Cupu s Liverpoolom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Mužstvo trénera Pepa Guardiolu už v tejto sezóne dvakrát zdolalo The Reds.

Autor TASR
Londýn 9. marca (TASR) - Ťahákom štvrťfinále anglického futbalového FA Cupu bude súboj Manchestru City s FC Liverpool. Rozhodol o tom pondelkový žreb v Londýne.

Mužstvo trénera Pepa Guardiolu už v tejto sezóne dvakrát zdolalo „The Reds“. Najskôr v novembri vyhral 3:0 na domácej pôde a v februári zvíťazil na Anfielde 2:1. Súboje o postup medzi štyri najlepšie tímy sú na programe 4. a 5. apríla.



žreb štvrťfinále FA Cupu:

Southampton - FC Arsenal

FC Chelsea - Port Vale

Manchester City - FC Liverpool

West Ham United/FC Brentford - Leeds United
.

