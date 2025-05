Manchester City sa už údajne nebude usilovať o angažovanie Wirtza

Leverkusen 19. mája (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City sa už údajne nebude usilovať o angažovanie stredopoliara Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen. Prestup by bol pre majiteľov finančne príliš náročný, hoci potrebujú nahradiť odchádzajúceho Kevina De Bruyneho. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na britské médiá.



Dvadsaťdvaročný Wirtz má s Leverkusenom, ktorému v minulej sezóne výrazne pomohol k zisku titulu, kontrakt až do roku 2027. O jeho služby však majú eminentný záujem európske veľkokluby. Najvážnejšie vyzerá jeho odchod do Bayernu Mníchov alebo FC Liverpool. Samotný hráč už dlhšie tvrdí, že by najradšej zamieril do tímu nového nemeckého šampióna Bayernu.