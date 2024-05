Manchester City sa zapísal do histórie, vybojoval 4 tituly za sebou

Tréner Manchesteru City Pep Guardiola bozkáva majstrovskú trofej po zisku titulu a ich víťazstve nad West Hamom United 3:1 vo futbalovom zápase anglickej ligy Premier League Manchester City - West Ham United v Manchesteri 19. mája 2024. Foto: TASR/AP

Londýn 20. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa zapísali do histórie najvyššej anglickej súťaže, keď ako prvý tím dokázali vybojovať štyri tituly za sebou. V nedeľnom záverečnom 38. kole Premier League spečatili zisk majstrovskej trofeje triumfom 3:1 nad West Hamom. Podľa trénera Pepa Guardiolu sa podarilo jeho tímu niečo neskutočné, čo nemá obdobu.Španielsky kouč doviedol City k šiestim titulom počas siedmich sezón. V štyroch z tých ročníkov manchesterský klub prekonal 90-bodovú métu.vyznal sa Guardiola.."City zvládlo svoju úlohu proti West Hamu aj vďaka Philovi Fodenovi, ktorý dvomi gólmi naštartoval mužstvo k triumfu. Dvadsaťtriročného krídelníka vyhlásili za najlepšieho hráča sezóny v Premier League.citovala agentúra AFP Fodena, ktorý počas sezóny nastrieľal 27 gólov vo všetkých súťažiach, z toho 19 v lige.získali už ôsmy titul od ročníka 2011/12. Celkovo ich majú na konte desať a v historických tabuľkách najvyššej anglickej súťaže sa osamostatnili na štvrtom mieste pred Evertonom. Guardiola vyzdvihol aj kvalitu konkurenta v boji o titul - londýnskeho Arsenalu, ktorý kormidluje jeho bývalý asistent Mikel Arteta. "Gunners" donútili majstra siahnuť na dno síl a dokázali nazbierať v sezóne 89 bodov. Napriek tomu zaostali v konečnom zúčtovaní o dva body za City a unikol im prvý titul po 20 rokoch.pripomenul Guardiola.Arsenal potreboval v nedeľu zakopnutie obhajcu, na záver mu nestačilo ani víťazstvo 2:1 nad Evertonom.vyjadril sa Arteta.Len teoretickú šancu na záchranu živil Luton, ktorý zostúpil po roku v najvyššej súťaži. S Fulhamom prehral 2:4 a vypadol rovnako ako zvyšní dvaja nováčikovia Burnley a Sheffield. Sedemnáste miesto obsadil Nottingham, ktorý v nedeľu vyhral 2:1 na pôde Burnley. Postupovú priečku do Európskej ligy si udržal s prehľadom Tottenham, keďže vyhral na pôde posledného Sheffieldu 3:0.poznamenal tréner "kohútov" Ange Postecoglou.Miestenku v Európskej konferenčnej lige si poistila víťazstvom Chelsea, ktorá zdolala Bournemouth 2:1. Teoreticky ju mohli ohroziť Newcastle a Manchester United, oba tímy však disponovali oveľa horším skóre. United ukončilo sezónu víťazstvom 2:0 na pôde Brightonu. Do brány Newcastlu, ktorý vyhral na trávniku Brentfordu 4:2, sa vrátil po zranení Nick Pope a priestor tak nedostal Martin Dúbravka.