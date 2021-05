Manchester City si na titul počká, Tuchel opäť našiel správny recept

Londýn 9. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City premárnili šancu na zisk titulu v domácich podmienkach. V sobotnom zápase 35. kola Premier League prehrali s Chelsea 1:2. Hoci si musia na trofej počkať, s trinásťbodovým náskokom pred mestským rivalom United pôjde zrejme už iba o formalitu. Ak "červení diabli", ktorí majú dva zápasy k dobru, nezabodujú v nedeľu v Aston Ville, City bude predsa oslavovať už tento víkend.



Pred štadiónom City sa zišlo niekoľko stoviek fanúšikov, ktorí dúfali, že sa dočkajú titulu už v sobotu. V závere prvého polčasu ich potešil Raheem Sterling, ktorý otvoril skóre, vzápätí mali veľkú šancu na druhý gól, ale Sergio Agüero nepremenil penaltu. Argentínsky útočník sa pokúsil prekvapiť Edouarda Mendyho, no panenkovský pokus mu nevyšiel. Tréner Pep Guardiola sa však svojho zakončovateľa pred novinármi zastal: "Nepremenil ju, tak ho označujete za sebca, ak by ju dal, bol by génius. Hráčom hovorím, keď kopete jedenástku, musíte sa rozhodnúť, nevyjde to, nevadí."



Lenže domácich Agüerovo zakončenie mohlo mrzieť. Po zmene strán najprv vyrovnal Hakim Ziyech. V 81. minúte VAR neuznal gól Calluma Hudsona-Odoia, no hostia sa dočkali. V nadstavenom čase zápasu rozhodol Marcos Alonso. Aj vďaka jeho zásahu je Thomas Tuchel jeden z piatich trénerov Premier League, ktorí neprehrali vo svojich úvodných ôsmich zápasoch na ihriskách súperov. "Bol to taktický zápas, no v druhom polčase sme ukázali skvelý výkon. Chlapci spravili presne to, čo mali, ich reakcia na vývoj bola skrátka výborná," povedal pre klubový web Tuchel.



Guardiola prehral v tejto sezóne štyri domáce zápasy, dvakrát viac ako v ktorejkoľvek z predchádzajúcich sezón. Proti Chelsea sa jeho zverencom nedarí, v apríli s ňou prehrali v semifinále Pohára FA. Najdôležitejšia konfrontácia na nich však ešte čaká, keď sa stretnú vo finále Ligy majstrov. "Tento výsledok ho určite neovplyvní. Finále LM je unikátny zápas, ktorý sa nikdy nedá predvídať. Nám však napovedá, že sme schopní zdolať Manchester," povedal Tuchel pre BBC.