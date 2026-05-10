Manchester City si udržal šance na titul a dostal Arsenal pod tlak
V 36. kole Premier League zvíťazili doma nad Brentfordom 3:0, znížili stratu na Arsenal na dva body a dostali lídra tabuľky pod tlak.
Autor TASR
Manchester 10. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City si udržali šance na zisk titulu anglického majstra. V 36. kole Premier League zvíťazili doma nad Brentfordom 3:0, znížili stratu na Arsenal na dva body a dostali lídra tabuľky pod tlak. „Kanonierov" čakalo v nedeľu londýnske derby na pôde zachraňujúceho sa West Hamu United.
„Som rád, že sme stále v hre o titul. V minulej sezóne sme zaostali za šampiónom FC Liverpool o 13 bodov a mali sme čo robiť, aby sme si zaistili účasť v Lige majstrov. Teraz už máme vo vrecku anglický Ligový pohár, sme vo finále FA Cupu a živíme šancu na triumf v Premier League, čo je veľmi dobré vysvedčenie," uviedol pre akreditované médiá tréner „Citizens" Pep Guardiola.
Jeho zverenci mali na Etihad Stadium absolútnu streleckú prevahu (25:4), no úvodný gól strelil až po hodine hry Jeremy Doku. V 75. minúte naňho nadviazal nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý si s 26 presnými zásahmi upevnil pozíciu na čele tabuľky strelcov pred útočníkom Brentfordu Igorom Thiagom (22). V nadstavenom čase ešte navýšil triumf domácich Omar Marmoush.
City i Arsenal ešte musia odohrať tri zápasy. „Dostali sme Arsenal pod určitý tlak, uvidíme, ako sa s ním líder tabuľky vyrovná. Nemáme to už vo vlastných rukách. Musíme vyhrať všetky naše duely a čakať na zakopnutie rivala," dodal Guardiola, ktorý vyzdvihol výkonnostný progres Dokua. Belgický reprezentant vsietil dva góly pri remíze 3:3 na ihrisku Evertonu a presadil sa aj proti Brentfordu.
„Jeremy urobil v tejto sezóne krok vpred a stabilizoval svoju výkonnosť. Hrá lepšie a patrí k oporám mužstva. Každým streleným gólom mu rastie sebavedomie. Pre každý tím je dobre, keď sa v ofenzíve nemusí spoliehať iba na jedného hráča a keď sa k hrotovému útočníkovi pridajú krídelníci a ofenzívni stredopoliari. Teší ma, že Erling Haaland nie je na všetko sám a že sa dokážu gólovo presadiť aj ďalší."
Liverpool nevyužil šancu definitívne si zaistiť účasť v Lige majstrov, keď v šlágri na Anfielde iba remizoval s Chelsea 1:1. Skóre otvoril už v 6. minúte domáci Ryan Gravenberch, ešte do polčasu sa o vyrovnanie postaral Enzo Fernandez. „The Reds“ zostali v tabuľke na štvrtom mieste. Chelsea ukončila sériu šiestich ligových prehier a je naďalej na 9. priečke.
Tréner Liverpoolu Arne Slot verí, že jeho tímu sa podarí vybojovať miestenku v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži. „Ak sa nám v lete podarí zrealizovať všetky plánované veci, tak som presvedčený o tom, že v novej sezóne uvidia naši fanúšikovia úplne iný Liverpool. Urobím všetko pre to, aby som si opäť získal ich dôveru," zdôraznil holandský kouč.
