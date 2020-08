Manchester City skompletizoval príchod Torresa z Valencie

Manchester 4. augusta (TASR) - Anglický futbalový vicemajster Manchester City skompletizoval príchod Ferrana Torresa z Valencie. Za 20-ročného španielskeho krídelníka zaplatil 23 miliónov eur.



Torres podpísal zmluvu na päť rokov a stal sa prvou letnou akvizíciou City, v tíme by mal nahradiť Leroya Saneho, ktorý prestúpil do Bayernu Mníchov. "Každý futbalista chce byť súčasťou klubu ako Manchester City. Som veľmi rád, že sa mi to podarilo," citoval Torresa web BBC.