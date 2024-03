Manchester City a Real Madrid postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov

odvety osemfinále LM - sumáre:



Manchester City - FC Kodaň 3:1 (3:1)



Góly: 5. Akanji, 9. Alvarez, 45+2. Haaland - 29. Elyounoussi.



Rozhodoval: Eskas (Nór.), ŽK: Cornelius, Mattsson (obaja Kodaň)



Manchester: Ederson -Lewis, Akanji, Dias (68. Stones), Gvardiol - Rodri (46. Gomez), Kovačič - Nunes (75. Hamilton), Alvarez, Bobb - Haaland (89. Wright)



Kodaň: Grabara - VAVRO, McKenna, Diks, Jelert (79. Meling) - Ankersen, Froholdt (59. Mattsson), Clem (70. Höjlund) - Elyounoussi, Oskarsson (71. Cornelius), Achouri (59. Bardghji)



/prvý zápas: 3:1, Manchester City postúpil do štvrťfinále/







Real Madrid - RB Lipsko 1:1 (0:0)



Góly: 65. Vinicius Junior - 68. Orbán, Rozhodoval: Massa (Tal.), ŽK: Vinicius Junior, Tchouameni, Kroos - Schlager, Raum, Orbán



Real: Lunin - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Tchouameni, o Camavinga (46. Rodrygo), Kroos (79. Modrič), Valverde - Bellingham (86. Joselu), Vinicius Junior



Lipsko: Gulácsi - Henrichs, Lukeba, Orbán, Raum - Schlager (86. Elmas), Haidara (90. Kampl), Olmo, Simons - Openda (78. Poulsen), Šeško (86. Baumgartner)



/prvý zápas: 1:0, Real Madrid postúpil do štvrťfinále/



Bratislava 6. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru City a Realu Madrid sa stali ďalšími štvrťfinalistami Ligy majstrov. Anglický šampión zdolal v osemfinálovej odvete FC Kodaň v zostave so slovenským obrancom Denisom Vavrom 3:1. Rovnakým výsledkom triumfoval obhajca trofeje aj na dánskej pôde. Real remizoval v stredu na Santiago Bernabeu s Lipskom 1:1, na ihrisku bundesligistu uspel 1:0.Cizizens začali aj bez viacerých hráčov základnej jedenástky náporom a už v 5. minúte sa ujali vedenia, keď sa po rohovom kope presadil obranca Akanji. O štyri minúty neskôr bolo už 2:0 po chybe Grabaru, ktorý si zrazil do bránky prudkú strelu Alvareza z ostrého uhla. Hostia v 29. minúte znížili, keď po peknej kombinácii skóroval Elyounoussi. Do kabín však domáci odchádzali s dvojgólovým náskokom. Haaland dostal ideálnu loptu medzi dvoch stopérov a strelou cez dvoch protihráčov prekonal Grabaru. Po zmene strán mohol znížiť striedajúci Mattsson, no City podržal Ederson.V Madride sa hral dlho opatrný futbal, dianie sa väčšinou odohrávalo medzi šestnástkami. V závere prvého polčasu Lipsko zvýšilo útočnú aktivitu a vypracovali si dve príležitosti. So strelou Simonsa si však Lunin poradil a po rohovom kope hostí mieril Openda tesne vedľa bránky. Do druhého polčasu poslal tréner domácich Ancelotti namiesto Camavingu na ihrisko Rodryga s cieľom oživiť hru. Hostia mohli otvoriť skóre po strele Henrichsa, obranca Carvajal však vykopol loptu z bránky. V 65. minúte udrel Real, keď Bellingham našiel vo vápne Viniciusa Juniora, ktorý prepálil Gulácsiho. Hostia odpovedali už o tri minúty zásluhou Orbána, ktorý hlavou zužitkoval center Rauma. Vsietiť druhý gól a vynútiť si predĺženie sa im však už napriek tlaku v závere nepodarilo. Veľkú šancu nepremenil v tretej minúte nadstaveného času Olmo, ktorý opečiatkoval brvno.