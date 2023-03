Škriniarov Inter a Manchester City sú vo štvrťfinále, rekordy Haalanda

Bratislava 15. marca (TASR) - Futbalisti Interu Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom a Manchestru City sa stali ďalšími štvrťfinalistami Ligy majstrov. Inter remizoval v osemfinálovej odvete na pôde FC Porto 0:0, doma zvíťazil 1:0. Manchester City vďaka piatim gólom Erlinga Brauta Haalanda deklasoval Lipsko 6:0, na nemeckej pôde sa zrodil výsledok 1:1.



Nór sa stal vo veku 22 rokov a 236 dní najmladším hráčom a v 25 zápasoch najrýchlejším, ktorý v Lige majstrov prekonal hranicu 30 gólov. Zároveň sa stal najmladším autorom prvopolčasového hetriku v prestížnej súťaži. S piatimi gólmi v jednom zápase vyrovnal rekordný zápis Argentínčana Lionela Messiho z čias jeho pôsobenia v FC Barcelona a Brazílčana Luiza Adriana zo Šachtaru Doneck.



Manchester City sa proti Lipsku v ofenzíve opäť spoliehal na Haalanda, ktorý už v prvom polčase hetrikom rozhodol o osude stretnutia. V 21. minúte sa lopta v šestnástke obtrela o ruku Benjamina Henrichsa a slovinský hlavný rozhodca Slavko Vinčič po konzultácii s VAR nariadil pokutový kop. Haaland ho premenil a o dve minúty neskôr pridal druhý gól. Nórsky kanonier hlavou dorazil loptu do siete po strele Kevina de Bruyna, ktorá sa odrazila od brvna. V 34. minúte zákrok Edersona na Tima Wernera mimo šestnástky rozhodcovia neposúdili ako nedovolený a protestujúci útočník Lipska dostal žltú kartu. V nadstavenom čase prvého polčasu Amadou Haidara v snahe odkopnúť loptu z bránkovej čiary trafil do Haalanda, ktorý zavŕšil hetrik. Na začiatku druhého dejstva pridal po prihrávke Jacka Grealisha štvrtý gól Manchestru City kapitán Ilkay Gündogan a po ďalších dvoch presných zásahoch Haalanda svietil v 58. minúte na tabuli stav 6:0. V závere ešte zavŕšil debakel Lipska de Bruyne.



Porto začalo aktívne a Andreho Onanu vystrašil strelou z 25 metrov Mateus Uribe. V 19. minúte sa brankár Interu vyznamenal pri pokuse Stephena Eustaquia z hranice šestnástky. Inter prvýkrát pohrozil Edinom Džekom, ktorého strelu Diogo Costa vyrazil. V závere polčasu po centri Pepeho Aquina na roh päťky Eustaqio tesne minul loptu. V úvode druhého dejstva to skúšal volejom Uribe..V 76. minúte po strele Marka Grujiča predviedol reflexívny zákrok Onana. O štyri minúty neskôr sa dostal na ihrisko Škriniar, ktorý v uplynulých dvoch zápasoch talianskej Serie A chýbal na súpiske Interu pre zranenie chrbta. V nadstavenom čase malo Porto dve obrovské šance, no Mahdí Taremí opečiatkoval žrď a Grujić následne trafil do brvna. Inter remízu ubránil a po prvý raz od roku 2011 postúpili v LM medzi elitnú osmičku.







osemfinálové odvety Ligy majstrov - sumáre:



FC Porto - Inter Miláno 0:0



Rozhodoval: Marciniak (Poľ.), ŽK: Dimarco, Džeko (obaja Inter)



Porto: Diogo Costa – Eduardo Pepe, Cardoso, Marcano, Sanusi (86. Wendell) – Eustáquio (71. Franco), Uribe (86. Uribe), Grujić, Galeno – Evanilson (71. T. Martínez), Taremí.



Inter: Onana – Darmian (80. ŠKRINIAR), Acerbi, Bastoni (74. De Vrij)– Dumfries, Barella (80. Brozovič), Çalhanolu, Mchitarjan, Dimarco (70. D'Ambrosio) – Lautaro Martínez, Džeko .



/prvý zápas: 0:1, postúpil Inter/







Manchester City - RB Lipsko 7:0 (3:0)



Góly: 22., 24., 45+2., 54. a 57. Haaland, 58. Gündogan, 90+2. De Bruyne. Rozhodoval: Vinčič (Slovin.), ŽK: De Bruyne, Akanji - Henrichs, Werner (obaja Lipsko)



Manchester City: Ederson – Stones (64. Gómez), Akanji, Dias, Ake – Rodri (64. Phillips) – Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoan (55. Mahrez), Grealish (55. Foden)



Lipsko: Blaswich – Henrichs (80. Klastermann), Orbán, Gvardiol, Raum – Laimer, Kampl, Haidara (63. Simakan) – Szoboszlai (73. Olmo), Forsberg (63. Andre Silva) – Werner (63. Poulsen).



/prvý zápas: 1:1, postúpil Manchester CIty/