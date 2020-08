Manchester City vraj ponúkne za Messiho 89 miliónov libier

Manchester 28. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City údajne pripravuje ponuku za Lionela Messiho. Podľa periodika Daily Mail vedenie "Citizens" navrhne Barcelone 89 miliónov libier, Bernarda Silvu, Gabriela Jesusa a Erica Garciu. Britský zdroj informoval, že Messi už absolvoval telefonický rozhovor s trénerom Pepom Guardiolom, ktorý ho viedol v minulosti.



Viaceré médiá v uplynulých dňoch priniesli informáciu o Messiho túžbe opustiť Barcelonu. Podľa špekulácií je najpravdepodobnejší prestup do Manchestru City, práve kvôli Guardiolovi. Nie je však jasné, či sa podarí vyriešiť otázku Messiho zmluvy. Argentínčan tvrdí, že vďaka opcii môže odísť zadarmo, klub oponuje, že si ju mal uplatniť do 10. júla. Jeho kontrakt obsahuje astronomickú výkupnú klauzulu 700 miliónov eur.



Ponuka "Citizens" však môže presvedčiť vedenie Barcelony aj vďaka Jesusovi, o ktorého majú Katalánci záujem. V tíme by mohol nahradiť 33-ročného útočníka Luisa Suareza.