Manchester City vstúpili do anglickej Premier League triumfom

Premier League - 1. kolo:



Burnley FC - Manchester City 0:3 (0:2)

Góly: 4. a 36. Haaland, 75. Rodri, ČK: 90.+4 Zaroury (Burnley)

Londýn 11. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City vstúpili do nového ročníka anglickej Premier League triumfom 3:0 nad Burnley FC. Obhajca titulu sa mohol opäť spoľahnúť na góly najlepšieho kanoniera uplynulého ročníka Nóra Erlinga Haalanda, ktorý sa presadil na pôde nováčika súťaže dvakrát.Pred duelom bol otázny štart Kevina de Bruynea. Kapitán Citizens napokon nastúpil v základnej zostave, no už v 24. minúte sa belgický stredopoliar opäť zranil a na ihrisku ho nahradil debutant v drese City Mateo Kovačič. Premiérový štart v súťažnom stretnutí pod vedením Pepa Guardiolu si od 80. minúty pripísal aj ďalší Chorvát obranca Joško Gvardiol, za ktorého Manchester zaplatil 90 miliónov eur.Favorit zápasu v prvom polčase kontroloval hru a dominoval v držaní lopty (77:23). Citizens z aktivity vyťažili dva presné zásahy z kopačky Erlinga Haalanda. Nórsky kanonier si otvoril strelecký účet v novom ročníku už v 4. minúte, keď si ho našla lopta na hranici malého vápna. Najlepší strelec uplynulého ročníka preukázal chladnokrvnosť v zakončení aj v 36. minúte a po priťuknutí od Phila Fodena zvýšil na 2:0. Obhajca titulu spečatil triumf rozdielom triedy v 75. minúte po úspešnom zakončení stredopoliara Rodriho. V závere stretnutia videl červenú kartu domáci Zaroury.Počas prvého dejstva spadol v rohu ihriska hosťujúci obranca Rico Lewis, ktorého na zemi zasiahol do hlavy zapaľovač letiaci z domácich tribún. Domáci klub bezprostredne informoval, že diváka identifikovali a následne ho vyviedla polícia.