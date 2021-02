Manchester City vyhral 20. zápas v sérii, West Ham zdolal 2:1

Premier League - 26. kolo:

Manchester City - West Ham United 2:1 (1:1)



Góly: 30. Dias, 68. Stones - 43. Antonio

Londýn 27. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v sobotňajšom zápase 26. kola anglickej Premier League doma nad West Hamom United 2:1 a pripísali si už dvadsiatu výhru v sérii vo všetkých súťažiach. Líder tabuľky zaznamenal v lige 14. triumf za sebou, celkovo neprehral už 27 stretnutí.Domáci nastúpili so siedmimi zmenami v zostave oproti stredajšiemu duelu LM s Mönchengladbachom (2:0). V úvode bola hra vyrovnaná a prvú väčšiu šancu si vypracovali hostia, keď Tomáš Souček poslal hlavou loptu na Michaila Antonia, ktorý v súboji prehlavičkoval brankára Edersona, ale lopta do siete neprešla. "Citizens" udreli po polhodine hry, na center Kevina de Bruyneho si nabehol stopér Ruben Dias a otvoril skóre. Antonio trafil v 39. minúte vonkajšiu stranu tyčky, no o štyri minúty neskôr po rýchlej kombinácii namieril presne a vyrovnal na 1:1. V druhej časti už hráči West Hamu nedostávali toľko priestoru na nebezpečné útoky, viac z hry mali domáci a prevahu pretavili na víťazný gól v 68. minúte. Riyad Mahrez prešiel na pravej strane do šestnástky, prihral Johnovi Stonesovi a ten upravil na 2:1. O triumfe domácich tak rozhodli dvaja stopéri.City má na čele tabuľky už trinásťbodový náskok pred dvojicou Manchester United a Leicester City, obaja súperi odohrajú svoje zápasy 26. kola v nedeľu. "Červení diabli" na pôde Chelsea, "líšky" privítajú Arsenal. West Ham je priebežne štvrtý.