Manchester City vyhral derby na pôde United 3:0

Futbalista Dominic Calvert-Lewin (vľavo) z Evertonu sa teší z gólu počas zápasu 10. kola anglickej Premier League West Ham United - FC Everton 29. októbra 2023 v Londýne. Foto: TASR/AP

Premier League - 10. kolo:



West Ham United – Everton FC 0:1 (0:0)



Gól: 51. Calvert-Lewin







Aston Villa FC – Luton Town 3:1 (1:0)



Góly: 17. McGinn, 49. Diaby, 62. Lockyer (vlastný) - 83. Martinez (vlastný)







Brighton & Hove Albion – Fulham FC 1:1 (1:0)



Góly: 26. Ferguson – 65. Palhinha



/M. Rodák (Fulham) na lavičke/







FC Liverpool – Nottingham Forest 3:0 (2:0)



Góly: 31. Jota, 35. Nunez, 77. Salah







Manchester United – Manchester City 0:3 (0:1)



Góly: 26. a 49. Haaland (prvý z 11m), 80. Foden

Manchester 29. októbra (TASR) - Futbalisti Manchestru City triumfovali v nedeľnom mestskom ligovom derby na ihrisku rivala United hladko 3:0. Dvoma gólmi o tom rozhodol nórsky kanonier Erling Haaland a pridal aj asistenciu. Zverenci Pepa Guardiolu figurujú po 10. kole Premier League v tabuľke na tretej priečke o dva body za lídrom Tottenhamom a o skóre za Arsenalom. Manchester United je na ôsmej pozícii.Hráči City potvrdili na Old Trafforde úlohu favorita. Od začiatku diktovali tempo a už vo 8. minúte sa zaskvel brankár domácich Andre Onana pri šanciach Phila Fodena a následne aj Haalanda. Po necelej polhodine hry sa skóre zmenilo, keď Rasmus Höjlund v šestnástke pridržal rukou Rodriho a po posúdení videa nariadil arbiter penaltu. Haaland ju bezpečne premenil - 0:1. Na druhej strane brankár Ederson v nadstavení prvého polčasu vytiahol spod brvna pokus Scotta McTominaya a Onana vzápätí zlikvidoval hlavičkovú tutovku Haalanda. Nór si však napravil chuť v 49. minúte, keď už jeho hlavička po spätnom centri Bernarda Silvu z ľavej strany skončila v bránke domácich - 0:2. Domáci sa snažili o odpoveď, ale duel nezdramatizoval ani Marcus Rashford, ktorého pokus v 69. minúte skončil tesne vedľa. Odpor domácich definitívne zlomil v 80. minúte gólom na 3:0 Phil Foden, ktorému pred odkrytú bránku naservíroval loptu Haaland.povedal pre Sky Sports bezprostredne po zápase Haaland, ktorý je s jedenástimi gólmi na čele tabuľky strelcov Premier League.Pred 191. manchesterským derby si oba tímy i fanúšikovia uctili na Old Trafforde pamiatku legendy United Sira Bobbyho Charltona, ktorý zomrel minulý víkend vo veku 86 rokov. Pred výkopom zaznel minútový aplauz, hráči United i City mali na rukách čierne pásky. Priaznivci na tribúne Stretford End rozvinuli transparent s vyobrazením Charltona, držiaceho trofej za triumf v EPM 1968, spolu s nápisom: "Najlepší anglický futbalista, akého kedy svet videl." Fanúšikovia na inej tribúne vytvorili mozaiku s nápisom "Sir Bobby".Liverpool vyhral nad Nottinghamom hladko 3:0. V tabuľke figuruje priebežne na štvrtej priečke s mankom troch bodov na lídra Tottenham a jedného na Arsenal i City. Domáci nastúpili bez kolumbijského krídelníka Luisa Díaza, ktorému v jeho rodnej krajine uniesli rodičov. Úlohu favorita potvrdili už v prvom polčase gólmi Dioga Jotu a Darwina Nuneza, v druhom polčase pridal tretí zásah Mohamed Salah. Nottingham nezaznamenal plný bodový zisk už šesť duelov.O bod za Liverpoolom je v tabuľke Aston Villa, ktorá potvrdila formu triumfom nad Lutonom 3:1. Fulham na lavičke so slovenským brankárom Marekom Rodákom získal bod na ihrisku Brightonu vďaka remíze 1:1. Vyrovnávajúcim gólom v 65. minúte ju zariadil portugalský stredopoliar Joao Palhinha. Fulham je priebežne štrnásty, Brighton nevyhral už štyri kolá za sebou a patrí mu siedma priečka.Everton uspel na ihrisku West Hamu 1:0 a poskočil na 15. miesto tabuľky. Jediný gól stretnutia zaznamenal v 51. minúte Dominic Calvert-Lewin, bol to jeho jubilejný 50. gól v najvyššej anglickej súťaži. West Ham čaká na víťazstvo už tri kolá.