Manchester City vyhral na pôde West Hamu 2:0, oba góly dal Haaland

Premier League - 1. kolo:



Manchester United - Brighton & Hove Albion 1:2 (0:2)



Góly: 68. Mac Allister (vlastný) - 30. a 39. Gross







Leicester City - FC Brentford 2:2 (1:0)



Góly: 33. Castagne, 46. Dewsbury-Hall - 62. Toney, 86. Dasilva







West Ham United – Manchester City 0:2 (0:1)



Góly: 36. a 65. Haaland (prvý z 11m)

Londýn 7. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City vykročili za obhajobou titulu v anglickej Premier League víťazstvom. V nedeľnom dueli 1. kola triumfovali na ihrisku West Hamu United 2:0, keď o zisku troch bodov rozhodol dvoma gólmi nórsky kanonier Erling Haaland. Novému trénerovi Erikovi ten Hagovi nevyšla premiéra na lavičke Manchestru United, jeho zverenci podľahli doma Brightonu 1:2.Haaland si otvoril strelecký účet v súťažnom zápase za City už v prvom polčase. V šestnástke domácich chcel obísť brankára Alphonsea Areolu a ten ho fauloval. Haaland potom sám nariadený pokutový kop v 36. minúte bezpečne premenil strelou po zemi k pravej žrdi - 0:1. Areola prišiel na ihrisko iba sedem minút predtým, keď vystriedal zraneného Lukasza Fabianského. City mali od začiatku jasnú územnú prevahu, no do šancí sa nedostávali a gól Kevina De Bruyneho v 28. minúte neplatil pre ofsajd. Víťazstvo hostí poistil Haaland v 65. minúte, po skvelej kolmici za obranu od De Bruyneho osamotený pred brankárom nezaváhal - 0:2. Nórsky útočník odišiel z ihriska v 78. minúte, West Ham nedokázal záver zdramatizovať kontaktným zásahom a v prvom kole vyšiel strelecky naprázdno.Veľkú zásluhu na trojbodovom úlovku Brightonu na Old Trafford mal nemecký stredopoliar Pascal Gross. V 30. minúte zužitkoval prihrávku od Dannyho Welbecka pred odkrytú bránku a o deväť minút neskôr zakončil rýchly brejk, keď do siete dorazil strelu Sollyho Marcha. Stojaté ofenzívne vody sa ten Hag snažil rozvíriť krátko po prestávke, keď poslal na trávnik Cristiana Ronalda. Domácim sa podarilo znížiť v 68. minúte, keď si po rohu v snahe odvrátiť loptu do bezpečia nechtiac strelil vlastný gól Alexis Mac Allister - 1:2. V ďalšom priebehu si však už "červení diabli" nedokázali vytvoriť tlak, ktorý by rezultoval do vyrovnania.Leicester City neudržal dvojgólový náskok a s Brentfordom na svojom trávniku iba remizoval 2:2. V 86. minúte zariadil deľbu bodov Josh Dasilva.