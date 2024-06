Manchester 5. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City začal podnikať právne kroky proti Premier League. Úradujúcemu majstrovi vadia pravidlá ligy o komerčných príjmoch od pridružených strán, podľa agentúry AP ich klub označil za diskriminačné.



Pravidlá ligy, ktoré zaviedli v decembri 2021, sa týkajú komerčných príjmov od subjektov spojených s vlastníctvom klubu. Ich podstatou je zabezpečiť, aby kluby nemohli umelo nafukovať komerčné dohody s cieľom získať nespravodlivú výhodu oproti konkurentom. City vlastní šejk Mansour bin Zayed Al Nahyan, člen vládnucej rodiny v Abú Zabí a podpredseda vlády Spojených arabských emirátov, medzi sponzorov klubu patrí spoločnosť Etihad Airways so sídlom taktiež v Abú Zabí, pripomenula AP.



"Citizens" zároveň od vlaňajšieho februára čelia obvineniam zo 115 porušení finančných pravidiel. Vzhľadom na rozsah vyšetrovania sa má v prípade rozhodnúť najskôr v prvej polovici budúceho roka. Predseda predstavenstva klubu Khaldoon al Mubarak považuje zmienky o obvineniach za frustrujúce. "Myslím, že je to tak vždy, keď sa o tom hovorí tak, ako sa hovorí. My ako klub musíme rešpektovať, že existuje proces, ktorým musíme prejsť. Trvá to dlhšie, ako sa dúfalo, no už je to tak," uviedol v stredajšom rozhovore s klubovými médiami. Taktiež dodal, že by bol rád, ak by klub posudzovali podľa faktov a nie tvrdení.