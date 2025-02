Manchester City zaradil Rodriho na súpisku pre vyraďovaciu fázu LM

Manchester 7. februára (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City zaradil Rodriho na súpisku pre vyraďovaciu fázu Ligy majstrov. Víťaz najprestížnejšej klubovej súťaže spred dvoch rokov tak ukázal, že verí v jeho možný návrat do hry v tejto sezóne. Španielsky defenzívny stredopoliar a držiteľ Zlatej lopty chýba mužstvu pre zranenie kolena od septembra.



Dvadsaťosemročný Rodri sa podrobil operácii predného skríženého väzu, ktorý si poškodil v stretnutí anglickej Premier League (22. septembra) s londýnskym Arsenalom. Predpokladaná dĺžka absencie bola odhadovaná na šesť až osem mesiacov. Štvrťfinále Ligy majstrov sa začne 8. apríla. City ešte predtým čaká v boji o postup do osemfinále dvojzápas s Realom Madrid. V prípade postupu potom jeden z dvojice Atletico Madrid a Bayer Leverkusen



Európska futbalová únia (UEFA) umožnila tímom do štvrtka doplniť hráčov na súpisku. V polovici sezóny môže pridať troch. City dopísalo stredopoliara Nica Gonzaleza, útočníka Omara Marmousha a obrancu Abdukodira Chusanova. Tréner Pep Guardiola vynechal 19-ročného Brazílčana Vitora Reisa. Informovala o tom agentúra AP.