Manchester City zdolal Nottingham 2:0

Londýn 27. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru City postúpili tretí rok za sebou do finále anglického Pohára FA. V nedeľnom semifinálovom dueli v londýnskom Wembley zvíťazili nad Nottinghamom Forest 2:0. Ich súperom v boji o trofej bude Crystal Palace, ktorý si v sobotu poradil s Aston Villou 3:0.



City poslal do vedenia už v 2. minúte Rico Lewis, presadil sa prízemnou strelou k ľavej tyči z hranice šestnástky. Po prestávke nevyužil veľkú šancu na vyrovnanie Anthony Elanga, a tak zahrmelo na opačnej strane, na 2:0 pre „Citizens“ zvýšil Joško Gvardiol, ktorý skóroval hlavou po rohovom kope. Omar Marmoush mohol potom zveľadiť vedenie, ale stroskotal na Matzovi Selsovi. Nottingham mal množstvo príležitostí na zdramatizovanie duelu, no zhorel v koncovke, konštrukciu brány trafili dvakrát Morgan Gibbs-White a raz Taiwo Awoniyi.







semifinále Pohára FA /Wembley/



Nottingham Forest - Manchester City 0:2 (0:1)



Góly: 2. Lewis, 51. Gvardiol