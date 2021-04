Citizens zdolali Tottenham, štvrtý rok za sebou získali Ligový pohár

finále anglického Ligového pohára (Wembley):

Manchester City - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)

Gól: 82. Laporte

Londýn 25. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v nedeľnom finále anglického Ligového pohára a vybojovali prvú trofej v sezóne. Na štadióne Wembley, kam sa dostalo aj necelých osemtisíc divákov, zdolali Tottenham Hotspur tesne 1:0.Hrdinom duelu bol francúzsky obranca Aymeric Laporte, ktorý v 82. minúte rozhodol hlavou o triumfe "Citizens". Tí získali Ligový pohár štvrtý rok za sebou a celkovo ôsmykrát v histórii.Manchesterský klub mal počas celého stretnutia viac z hry i šancí, no dlho sa nevedel presadiť proti Tottenhamu, ktorý sa zameral na pozornú obranu. V 27. minúte Sergio Reguilon pokazil rozohrávku a po rýchlom brejku skončila tečovaná strela Phila Fodena na žrdi. O päť minút neskôr Fernandinho vysunul Raheema Sterlinga, no jeho lob minul bránu. V závere polčasu dvakrát tesne minul Riyad Mahrez. V 76. minúte zlikvidoval jeho ďalšiu nebezpečnú strelu Hugo Lloris, ktorý si predtým poradil aj so šancami Raheema Sterlinga a Ilkaya Gündogana. V 82. minúte však už nestačil na presnú hlavičku Laporteho, ktorý zužitkoval center z priameho kopu od Kevina de Bruyneho. Spurs si ani v závere nedokázali vypracovať výraznejší tlak a City si už tesný náskok udržalo.