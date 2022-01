Manchester City zdolal v šlágri Chelsea, ligu vedie už o 13 bodov

Manchester City - Chelsea Londýn 1:0 (0:0)



Gól: 70. De Bruyne

Newcastle United - FC Watford 1:1 (0:0)



Gól: 49. Saint-Maximin - 88. Pedro



/M. Dúbravka odchytal celý zápas - J. Kucka hral do 77. min/

Norwich City - FC Everton 2:1 (2:0)



Góly: 16. Keane (vlastný), 18. Idah - 60. Richarlison

Wolverhampton Wanderers - FC Southampton 3:1 (1:0)



Góly: 37. Jimenez (z 11 m), 59. Coady, 90.+1 Traore - 84. Ward-Prowse

Londýn 15. januára (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v sobotňajšom domácom šlágri 22. kola Premier League nad FC Chelsea 1:0 a upevnili si prvé miesto v tabuľke. Vďaka dvanástemu ligovému triumfu za sebou zvýšili náskok pred londýnskym súperom už na 13 bodov. Tretí je FC Liverpool so 14-bodovým mankom na lídra, odohral však o dva zápasy menej.V prvom polčase sa hostia zamerali na defenzívu a ani raz neohrozili bránku súpera. "Citizens" mali hernú prevahu, do gólu ju však dokázali pretaviť až po zmene strán. Kevin De Bruyne sa v 70. minúte za polovicou ihriska zmocnil lopty, postupoval na bránku a napokon vyslal spoza šestnástky strelu, na ktorú bol Kepa Arrizabalaga krátky. Zverenci Pepa Guardiolu v závere súpera do ničoho nepustili a sú opäť o krok bližšie k obhajobe titulu.Vzájomný mikrosúboj dvoch slovenských reprezentantov nemal víťaza. Newcastle v bránke s Martinom Dúbravkom remizovalo 1:1 s Watfordom, za ktorý odohral celý duel stredopoliar Juraj Kucka.