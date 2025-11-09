< sekcia Šport
Manchester City zdolal v šlágri Liverpool 3:0 a v tabuľke je druhý

Autor TASR
Londýn 9. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 11. kola anglickej Premier League doma nad Liverpooom 3:0 a dostali sa na druhé miesto tabuľky o dva body pred Chelsea. Na vedúci Arsenal, ktorý v sobotu len remizoval v Sunderlande 2:2, strácajú už len štyri body.
Duel na Etihad Stadium mal od úvodu grády a aj kontroverzné momenty. Brankár hostí Giorgi Mamardašvili predviedol v 9. minúte hraničný zákrok v pokutovom území, rozhodca Chris Kavanagh najprv penaltu nezapískal, no po upozornení VAR-u svoj verdikt o pár minút zmenil. Loptu si postavil Erling Haaland, ale vytiahol sa Mamardašvili a jeho pokus vystihol. V 29. minúte však už ťahal loptu zo svojej siete a opäť bol pri tom nórsky kanonier. Haaland si nabehol na center Matheusa Nunesa a hlavou otvoril skóre. O desať minút neskôr skončila v domácej bráne hlavička Virgila van Dijka z rohu, ale gól neplatil. Andrew Robertson stál za obrancami domácich a skrčený sa vyhol zakončeniu svojho spoluhráča, no rozhodca vyhodnotil situáciu ako ofsajd. V nadstavenom čase udrelo opäť City, keď van Dijk nešťastne tečoval strelu Nica Gonzaleza.
Domáci boli nebezpečnejší, Liverpool akoby nevedel nájsť správny rytmus a okrem jednej štandardky v útoku veľa nepredviedol. V 63. minúte navyše opäť inkasoval, keď sa predviedol parádnou strelou z diaľky Jeremy Doku. Hostia si v závere vypracovali šance, ale gól nestrelili. Bola to ich štvrtá ligová prehra z uplynulých piatich zápasov a s 18 bodmi sú až ôsmi. Triumf mal špeciálnu príchuť pre trénera domácich Pepa Guardiolu, ktorý odkoučoval svoj jubilejný tisíci zápas v kariére.
Hráči Aston Villy zvíťazili nad AFC Bournemouth 4:0 a v tabuľke sa posunuli na šieste miesto. Oba tímy nazbierali 18 bodov, rovnako ako aj Tottenham, Manchster United a Liverpool. Domáci položili základ triumfu v prvom polčase, v ktorom strelili dva góly. V 28. minúte sa presadil z priameho kopu Emiliano Buendia a o dvanásť minút neskôr pridal druhý zásah po strele spoza pokutového územia Amadou Onana. Hostia v prvej polovici druhého polčasu dominovali, no nedokázali premeniť ani veľké šance. Tú najväčšiu zmaril brankár Emiliano Martinez, keď v 67. minúte chytil penaltu Antoinovi Semenyovi. Potom už opadol ich odpor a v závere dvakrát inkasovali od Rossa Barkleyho a Donyella Malena.
Len druhú výhru v sezóne dosiahli hráči Nottighamu, ktorí doma zdolali Leeds 3:1 po góloch Ibrahima Sangareho, Morgana Gibbsa-Whitea a Elliotta Andersona z penalty. S deviatimi bodmi sú na predposlednej priečke, Leeds má o dva viac. Crystal Palace doma remizoval s Brightonom 0:0.
Brentford využil presilovku o jedného hráča a doma zdolal Newcastle 3:1. Hostia sa v prvom polčase ujali vedenia po zásahu Harveyho Barnesa, no v 56. minúte vyrovnal Kevin Schade. V 73. minúte dostal druhú žltú a zároveň červenú kartu stopér hostí Dan Burn a početnú výhodu zužitkoval o päť minút neskôr z penalty Igor Thiago, ktorý v nadstavenom čase ešte zveľadil skóre.
Premier League - 11. kolo:
Manchester City - FC Liverpool 3:0 (2:0)
Góly: 29. Haaland, 45.+3 Nico, 63. Doku
Aston Villa - AFC Bournemouth 4:0 (2:0)
Góly: 28. Buendia, 40. Onana, 77. Barkley, 82. Malen
FC Brentford - Newcastle United 3:1 (0:1)
Góly: 56. Schade, 78. a 90.+5 Thiago (prvý z 11 m) - 27. Barnes, ČK: 73. Burn (Newcastle) po druhej ŽK
Crystal Palace - FC Brighton 0:0
Nottingham Forest - Leeds United 3:1 (1:1)
Góly: 15. Sangare, 68. Gibbs-White, 90.+1 Anderson (z 11 m) - 13. Nmecha
