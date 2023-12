Manchester City zdolal vo finále Fluminense 4:0

finále MS klubov FIFA:



Manchester City - Fluminense 4:0 (2:0)



Góly: 1. a 88. Alvarez, 27. Nino (vlastný), 72. Foden. ŽK: Marcelo, Alexsander, Kennedy (všetci Fluminense), rozhodoval: Marciniak (Poľ.)



ManCity: Ederson - Walker, Stones (74. Gvardiol), Dias, Ake (81. Bobb) - Lewis (60. Kovačič), Rodri (74. Akanji) - Foden (81. Nunes), Silva, Grealish - Alvarez



Fluminense: Fabio - Samuel Xavier, Nino (74. Marlon), Felipe Melo (60. Diogo Barbosa), Marcelo (60. Alexsander) - Andre, Martinelli - Arias, Ganso (60. Lima), Keno (46. Kennedy) - Cano



o 3. miesto:



Urawa Red Diamonds - Al Ahly 2:4 (1:2)



Góly: 43. Kante, 54. Scholz (z 11 m) - 19. Yasser Ibrahim, 25. Tau, 60. Koizumi (vlastný), 90.+9 Maaloul

Prehľad víťazov:



2000 Corinthians



2005 Sao Paulo



2006 Internacional



2007 AC Miláno



2008 Manchester United



2009 FC Barcelona



2010 Inter Miláno



2011 FC Barcelona



2012 Corinthians



2013 Bayern Mníchov



2014 Real Madrid



2015 FC Barcelona



2016 Real Madrid



2017 Real Madrid



2018 Real Madrid



2019 FC Liverpool



2020 Bayern Mníchov



2021 Chelsea Londýn



2022 Real Madrid



2023 Manchester City

Džidda 22. decembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa stali premiérovo víťazmi MS klubov FIFA. V piatkovom finále v saudskoarabskej Džidde si poradili s brazílskym Fluminense 4:0 a ukončili kalendárny rok ziskom piatej trofeje. Okrem toho vyhrali Premier League, Ligu majstrov, FA Cup a Superpohár UEFA.Manchester City sa stal štvrtým anglickým tímom s triumfom na MS klubov, predtým dokázali súťaž vyhrať Manchester United, FC Liverpool a Chelsea Londýn. Najúspešnejším klubom zostáva Real Madrid, ktorý všetkých päť finálových účastí pretavil na zisk trofeje. Naposledy to "biely balet" dokázal vlani, keď zdolal Al Hilal 5:3. Dominancia európskych zástupcov v tejto súťaži trvá od roku 2013.Tretie miesto obsadili hráči egyptského tímu Al Ahly, ktorí zdolali Urawu Red Diamonds 4:2. Jedenásťnásobný africký šampión sídliaci v Káhire premárnil dvojgólový náskok, napokon ho za triumfom nasmeroval vlastný gól Koizumiho.Anglickému tímu opäť chýbal nórsky útočník Haaland, ktorý pre problémy s nohou nenastúpil už v predchádzajúcich troch stretnutiach City vrátane semifinálového na MS klubov proti Urawe Red Diamonds. Veľkému favoritovi však jeho absencia výrazne neublížila a už v prvej minúte "" súpera Alvarez po dorážke do prázdnej bránky. V 27. minúte "" zvýšili náskok po tom, ako si Fodenov center smoliarsky zrazil do vlastnej siete Nino - 2:0. Brazílsky tím bol pod tlakom, nevedel vyjsť z pressingu súpera a v prvom polčase si nevypracoval žiadnu šancu. Naopak, v 42. minúte ho od tretieho gólu zachránil brankár Fabio, ktorý vytlačil strelu Grealisha na roh. Obraz hry sa nezmenil ani v druhej 45-minútovke, brankár Fluminense bol v permanencii. City držali súpera na dištanc a sami sa pokúšali o tretí gól. Streliť sa ho podarilo v 72. minúte Fodenovi, ktorý sa presadil v malom vápne. V závere zaznamenal svoj druhý presný zásah v stretnutí Alvarez a spečatil triumf svojho tímu.