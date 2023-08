Manchester City získal premiérovo Superpohár po triumfe nad Sevillou

Superpohár UEFA 2022 (Štadión Karaiskakis v Pireu):



Manchester City - FC Sevilla 1:1 (0:1) - 5:4 v rozstrele



Góly: 63. Palmer - 25. En-Nesyri. Rozhodovali: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: Bade, Lamela, Sanchez, 29.207 divákov.



Manchester City: Ederson - Walker, Akanji, Gvardiol, Ake -Kovačič, Rodri - Palmer (85. Alvarez), Foden, Grealish - Haaland



FC Sevilla: Bounou - Navas (83. Montiel), Bade, Gudelj, Acuna - Jordan, Rakitič - Ocampos, Torres (74. Sanchez), Lamela (90.+3 Suso) - En-Nesyri (90.+3 Mir)

Prehľad víťazov Superpohára UEFA od roku 2000:



2000 Galatasaray Istanbul



2001 FC Liverpool



2002 Real Madrid



2003 AC Miláno



2004 FC Valencia



2005 FC Liverpool



2006 FC Sevilla



2007 AC Miláno



2008 Zenit Petrohrad



2009 FC Barcelona



2010 Atletico Madrid



2011 FC Barcelona



2012 Atletico Madrid



2013 Bayern Mníchov



2014 Real Madrid



2015 FC Barcelona



2016 Real Madrid



2017 Real Madrid



2018 Atletico Madrid



2019 FC Liverpool



2020 Bayern Mníchov



2021 FC Chelsea



2022 Real Madrid



2023 Manchester City



Pireus 17. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City získali prvýkrát v histórii Superpohár UEFA. Úradujúci šampióni Ligy majstrov zdolali v stredu na štadióne Karaiskakis v Pireu víťaza Európskej ligy FC Sevilla v jedenástkovom rozstrele 5:4. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1.V úvode mali dve šance hráči anglického majstra, ale do vedenia sa dostala Sevilla, keď sa v 25. minúte presadil marocký útočník Youssef En-Nesyri. Ten mal ďalšie dve veľké možnosti v druhom polčase, no stroskotal na brankárovi Edersonovi. O vyrovnanie sa postaral po hodine hry taktiež hlavou Cole Plamer. V rozstrele premenili jedenástky všetci hráči City i prví štyria Sevilly, no piaty Nemanja Gudelj trafil len do brvna.Vlani túto trofej získal Real Madrid po triumfe nad Eintrachtom Frankfurt 2:0. Španielske kluby sú v doterajšej štatistike víťazov najúspešnejšie v Európe - Superpohár získali 16-krát (Barcelona a Real Madrid po 5, Atletico Madrid 3, Valencia 2, Sevilla 1).V úvode duelu si hráči i fanúšikovia uctili minútou ticha fanúšika AEK Atény, ktorého minulý týždeň dobodali na smrť pri potýčke s priaznivcami Dinama Záhreb pred zápasom predkola Ligy majstrov. Prvú vážnejšiu šancu si vytvorili hráči víťaza LM, ktorí prvýkrát nastúpili v základe s novou posilou obrancom Joškom Gvardiolom. Vo 8. minúte sa po Fodenovom rohu dostal k lopte Ake a musel zasiahnuť brankár Sevilly Bounou. Ten zneškodnil aj strelu Grealisha zo 17. minúty. Španielsky tím sa dostal do prvej vážnejšej príležitosti v 25. minúte a hneď z toho bol gól. Acuna odcentroval z ľavej strany a En-Nesyri sa presadil hlavou medzi dvoma stopérmi. Andalúzania mali ďalšiu možnosť po polhodine hry, ale Lamelova strela z prvej letela mimo. V závere polčasu zvýšili Angličania nápor, no do šancí sa nedostali.Do druhej časti vstúpili lepšia hráči Sevilly a po piatich minútach mohol ich náskok zvýšiť opäť En-Nesyri, ale zakončil len do padajúceho Edersona. Favorit sa dočkal po hodine hry, keď si na Rodriho center z ľavej strany nabehol do šestnástky Palmer a hlavou vyrovnal - 1:1. Sevilla však mohla ísť ihneď opäť do vedenia, do tretice bol vo veľkej príležitosti marocký útočník En-Nesyri, no anglický tím zachránil znovu Ederson, ktorý včas vybehol. V závere stupňoval tlak Manchester City a rozhodnúť mohol Ake, center Fodena poslal hlavou od zeme na bránku, ale Bounou vyrazil. Duel tak dospel do rozstrelu, v ktorom v piatej sérii nepremenil svoj pokus Gudelj a City tak premenilo prvú účasť v Superpohári na zisk trofeje.