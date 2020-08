Manchester City získal z Bournemouthu obrancu Akeho

Manchester 5. augusta (TASR) - Anglický futbalový vicemajster Manchester City skompletizoval prestup Nathana Akeho z Bournemouthu. Za holandského obrancu zaplatili "Citizens" 40 miliónov libier.



Ake podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na päť rokov a po Ferranovi Torresovi je druhá posila Manchestru pred novou sezónou. "Guardiola je tréner, ktorého uznávajú na celom svete, to hovorí za všetko. Toto mužstvo predvádza skvelý futbal a to ma presvedčilo," citoval Akeho web BBC. V Bournemouthe pôsobil od roku 2017, keď prišiel z FC Chelsea. Odohral 121 ligových zápasov, ale v tejto sezóne nedokázal zabrániť zostupu do druhej anglickej ligy.