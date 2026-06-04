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Manchester City zvažuje žalobu voči Riquelmemu za výroky o Haalandovi
Riquelme držal v rukách dres Realu s menom a číslom nórskeho reprezentanta.
Autor TASR
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Manchester 4. júna (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Manchester City chce podniknúť právne kroky proti Enriquemu Riquelmovi, kandidátovi na post prezidenta Realu Madrid. Tridsaťsedemročný podnikateľ počas stredajšieho vystúpenia v tamojšej televízii tvrdil, že útočník „Cityzens“ Erling Haaland chce prestúpiť ku španielskemu gigantovi.
Riquelme držal v rukách dres Realu s menom a číslom nórskeho reprezentanta. „Haaland má výstupnú klauzulu a rád by prestúpil do Realu,“ vyjadril sa podľa portálu The Athletic.
Vedenie anglického klubu reagovalo vo štvrtok. „Správy, ktoré sa objavili v Španielsku ohľadom budúcnosti Erlinga Haalanda, nie sú pravdivé. Nie je žiadna šanca, že by sa niečo také stalo. Zvažujeme právne kroky v súvislosti s použitím obrazového materiálu nášho hráča v tomto kontexte,“ vyjadril sa klub podľa agentúry DPA. Informácie poprel aj Haalandov otec Alfie a aj jeho agentka Rafaela Pimentová. Haaland v januári 2025 podpísal s klubom z Manchestru dlhoročný kontrakt do konca sezóny 2033/2034.
Riquelme chce okrem Haalanda priniesť do „bieleho baletu“ aj ďalšieho hráča City, stredopoliara Rodriho. Ten má v klube platnú zmluvu ešte na ďalší ročník a o svojej budúcnosti chce rozhodnúť až po letnom svetovom šampionáte.
Riquelme držal v rukách dres Realu s menom a číslom nórskeho reprezentanta. „Haaland má výstupnú klauzulu a rád by prestúpil do Realu,“ vyjadril sa podľa portálu The Athletic.
Vedenie anglického klubu reagovalo vo štvrtok. „Správy, ktoré sa objavili v Španielsku ohľadom budúcnosti Erlinga Haalanda, nie sú pravdivé. Nie je žiadna šanca, že by sa niečo také stalo. Zvažujeme právne kroky v súvislosti s použitím obrazového materiálu nášho hráča v tomto kontexte,“ vyjadril sa klub podľa agentúry DPA. Informácie poprel aj Haalandov otec Alfie a aj jeho agentka Rafaela Pimentová. Haaland v januári 2025 podpísal s klubom z Manchestru dlhoročný kontrakt do konca sezóny 2033/2034.
Riquelme chce okrem Haalanda priniesť do „bieleho baletu“ aj ďalšieho hráča City, stredopoliara Rodriho. Ten má v klube platnú zmluvu ešte na ďalší ročník a o svojej budúcnosti chce rozhodnúť až po letnom svetovom šampionáte.