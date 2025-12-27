Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Manchester City zvíťazil na pôde Nottinghamu 2:1

Rayan Cherki z Manchesteru City strelil druhý gól svojho tímu počas zápasu Premier League medzi Nottingham Forest a Manchester City v Nottinghame v Anglicku v sobotu 27. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Zverenci Pepa Guardiolu sa ujali vedenia v úvode druhého polčasu zásluhou Reijndersa, ktorý vo vnútri šestnástky zužitkoval prihrávku Cherkiho.

Londýn 27. decembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili na pôde Nottinghamu Forest 2:1 v sobotňajšom dueli 18. kola anglickej Premier League. Pripísali si tak šieste víťazstvo v PL za sebou a ôsme v rámci všetkých súťaží.

Zverenci Pepa Guardiolu sa ujali vedenia v úvode druhého polčasu zásluhou Tijjaniho Reijndersa, ktorý vo vnútri šestnástky zužitkoval prihrávku Rayana Cherkiho. Už v 54. minúte vyrovnal po centri Igora Jesusa Omari Hutchinson, ktorý si tak otvoril gólový účet v drese „lesníkov“. V 83. minúte však rozhodol o víťazstve hostí strelou zvnútra pokutového územia Cherki, keď mu po rohovom kope pripravil streleckú pozíciu Joško Gvardiol.



Premier League - 18. kolo:

Nottingham Forest - Manchester City 1:2 (0:0)

Góly: 54. Hutchinson - 48. Reijnders, 83. Cherki
