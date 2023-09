Manchester City zvíťazil na pôde West Hamu United

Manchester 17. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City sú v novom ročníku anglickej Premier League stále stopercentní. V 5. kole zvíťazili na pôde West Hamu United 3:1 a sú na čele tabuľky o dva body pred Tottenhamom Hotspur a FC Liverpool. Nedarí sa Manchestru United, ktorý prehral doma s Brightonom 1:3.



West Ham sa proti úradujúcemu majstrovi ujal vedenia zásluhou Jamesa Warda-Prowsea, no "Citizens" po zmene strán zasadili domácim tri gólové rany. Tréner Pep Guardiola vyzdvihol výkon 21-ročného belgického krídelníka Jeremyho Dokua, ktorý hneď na začiatku druhého polčasu vyrovnal na 1:1. V záverečnej štvrťhodine sa presadili Bernardo Silva a Erling Haaland.



"Nečakal som, že sa Doku tak rýchlo zžije s naším tímom. Počas jeho premiéry proti Fulhamu som bol v Barcelone a nesedel som na lavičke, pretože som mal problémy s chrbtom. Mal som pocit, že je trochu zakríknutý. Proti West Hamu hral od úvodného hvizdu neuveriteľne, s potrebnou agresivitou a odhodlaním, často vnikal do súperovej šestnástky. Urobil veľa dobrých vecí. Som hrdý na celý tím, napriek početnej maródke sme dokázali triumfovať na pôde kvalitného súpera," uviedol Guardiola pre akreditované médiá.



Manchestru United sa prvýkrát v histórii Premier League stalo, že prehral tri z úvodných piatich stretnutí v sezóne. Tréner Erik ten Hag však po lekcii od Brightonu odmietol tvrdenia o kríze: "Toto slovo by som nepoužil, no z úvodu sezóny sme veľmi sklamaní. Od United sa právom očakávajú víťazstvá a my sme už tretíkrát v sezóne vyšli bodovo naprázdno."



Štvrté ligové víťazstvo Brightonu nad United za sebou zariadili Danny Welbeck, Pascal Gross a Joao Pedro, o jediný presný zásah domácich sa postaral Hannibal Mejbri. "Červení diabli" sú so šiestimi bodmi v tabuľke až na 13. mieste, Brighton sa vyšvihol na štvrtú priečku. "Náš triumf mohol byť ešte výraznejší, v poslednej 25-minútovke sme zahodili veľa šancí. Výsledok je však spravodlivý," povedal kouč Brightonu Roberto De Zerbi.



Manchester United čaká týždeň pravdy. V stredu nastúpi v úvodnom zápase nového ročníka Ligy majstrov na ihrisku Bayernu Mníchov a v sobotu sa predstaví na štadióne FC Burnley. "Musíme sa zlepšiť, platí to o jednotlivcoch i celom tíme. Niekedy zažívate ťažké obdobia, no musíte ich dokázať preklenúť. Sami sa musíme dostať z neutešenej situácie tak ako vlani," zdôraznil ten Hag.