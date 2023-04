Manchester City zvíťazil v šlágri Premier League nad Arsenalom 4:1

Premier League - 33. kolo:



Manchester City - Arsenal FC 4:1 (2:0)



Góly: 7. a 53. De Bruyne, 45+1. Stones, 90+5. Haaland - 86. Holding







Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion 3:1 (1:1)



Góly: 45+1. Gross (vlastný), 69. Danilo, 90+2. Gibbs-White (z 11 m) - 38. Buonanotte-







Chelsea FC - Brentford FC 0:2 (0:1)



Góly: 37. Azpilicueta (vlastný), 75. Mbeumo







West Ham United - FC Liverpool 1:2 (1:1)



Góly: 12. Paqueta - 18. Gakpo, 67. Matip



Londýn 26. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v šlágri 33. kola anglickej Premier League nad Arsenalom 4:1. Urobili tak dôležitý krok za obhajobou titulu Na vedúci Arsenal majú síce dvojbodovú stratu, no odohrali o dva zápasy menej ako londýnsky tím."Citizens" začali aktívne a už v 7. minúte sa ujali vedenia, keď sa presadil belgický stredopoliar Kevin de Bruyne. Náskok domácich mohol zvýšiť Erling Braut Haaland, no dve šance nórskeho kanoniera zneškodnil pohotovými zákrokmi Aaron Ramsdale. Úradujúci majster však napokon išiel do kabín za stavu 2:0, keď v nadstavenom čase skóroval po centri de Bruyna hlavou John Stones. V 53. minúte De Bruyne zasadil Arsenalu definitívne ko, keď po prihrávke Haalanda potrestal chybu hostí. Arsenalu sa v 86. minúte podarilo skorigovať zásluhou Roba Holdinga, posledné slovo mal však v úplnom závere Haaland..Naďalej sa trápi Chelsea, ktorá v stredu prehrala doma s Brentfordom 0:2. V neúplnej tabuľke figuruje až na 11. mieste s výraznou stratou na priečky znamenajúce účasť v európskych súťažiach. Liverpool zvíťazil na pôde West Hamu United 2:1, Nottingham Forest si poradil s Brightonom 3:1.