Manchester City zvýšil tlak na Arsenal, tréner chválil divákov
Manchester City nemal ideálny štart do sezóny a rovnako ako obhajca majstrovského titulu Liverpool stratil viacero bodov.
Autor TASR
Manchester 22. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru City sobotňajším víťazstvom nad Newcastlom United 2:1 zvýšili tlak na Arsenal Londýn, ktorý je líder anglickej ligy. Tréner „citizens“ Pep Guardiola po zápase nehovoril o situácii v tabuľke a snahe jeho tímu o prvú priečku. Vyzdvihol najmä energiu a spojenie s fanúšikmi, ktoré jeho tím „bude potrebovať v zostávajúcich 11 zápasoch Premier League“.
Manchester City nemal ideálny štart do sezóny a rovnako ako obhajca majstrovského titulu Liverpool stratil viacero bodov. Protifoval z toho Arsenal, ktorý čaká na titul 22 rokov a jeho fanúšikovia verili, že náskok, ktorý bol miestami takmer dvojciferný, by mal stačiť. Zverenci Mikela Artetu však získali v uplynulých zápasoch iba osem bodov z 15 možných a pred Manchestrom City majú iba dvojbodový náskok. V nedeľu (od 17.30) ho mohli navýšiť na ihrisku trápiaceho sa Tottenhamu, no nedávne remízy s Brentfordom (1:1) a Wolves (2:2) naznačili stratu sebaistoty, ktorou sa Arsenal prezentoval na jeseň. Využiť sa to snaží Manchester City, ktorý zvíťazil v uplynulých troch zápasoch a v jeho prospech bude hrať aj domáce prostredie v aprílovom zápase s Arsenalom.
V stretnutí proti Newcastlu sa všetko podstatné udialo už v prvej polhodine. Nico O'Reilly poslal City do vedenia v 14. minúte, obranca hostí Lewis Hall o osem minút vyrovnal, no O'Reilly vrátil domácim náskok. Viac gólov už nepadlo, hoci šance boli na oboch stranách. Pre Manchester City to bolo siedme domáce víťazstvo po sebe vo všetkých súťažiach. Nad Newcastlom zvíťazil v 16 domácich zápasoch po sebe. Guardiola hovoril o mimoriadnej podpore fanúšikov. „Naše dnešné spojenie s fanúšikmi bolo najlepšie v sezóne,“ vyhlásil kormidelník Manchestru City. „V Premier League nám zostáva päť domácich zápasov a túto atmosféru potrebujeme. Zápas, ktorý sme dnes hrali, je to, čo sa nás čaká v zostávajúcich jedenástich. Bolo to ťažké a bude to ťažké. Vždy hovorím, že musíme hrať pre ľudí. Robíme maximum a nechceme ich sklamať. Odkedy som prišiel do tohto klubu, tak sa vždy v tíme vytvoril správny duch,“ poznamenal Guardiola. Po zápase s Newcastlom ocenil výkon súpera, ktorý sa snažil vylepšiť si postavenie v strede tabuľky: „Spôsob, akým tu Newcastle hral, bol pre nás náročný. Dôsledne bránili našich hráčov a tí museli zabrať naplno. Inak by dnes nebolo možné získať tri body.“
