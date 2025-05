Manchester United aj Tottenham uspeli v prvých zápasoch semifinále

prvé zápasy semifinále EL:



Athletic Bilbao - Manchester United 0:3 (0:3)



Góly: 30. Casemiro, 37. a 45. Fernandes (prvý z 11m). Rozhodca: Eskas (Nór.), ČK: 35. Vivian (Bilbao)







Tottenham Hotspur - FK Bodö/Glimt 3:1 (2:0)



Góly: 1. Johnson, 34. Maddison, 61. Solanke (z 11m) - 83. Saltnes. Rozhodca: Sanchez (Šp.)













Bratislava 2. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v úvodnom zápase semifinále Európskej ligy na pôde Athletica Bilbao 3:0 a vytvorili si výbornú pozíciu do domácej odvety. Rovanko na tom je aj druhý anglický tím, Tottenham Hotspur triumfoval pred vlastnými fanúšikmi nad prekvapením ročníka FK Bodö/Glimt 3:1. Odvety sú na programe o týždeň vo štvrtok.Manchester odštartoval zápas na štadióne San Mames, kde sa bude hrať tohtoročné finále EL, náporom, z ktorého vyťažil šancu Alejandra Garnacha. Dvadsaťročný krídelník ju využil a napol sieť, no jeho gól neplatil pre ofsajd. V ďalších minútach mali viac loptu na kopačkách domáci, no svoje dve dobré šance nepremenili. Po polhodine sa zahral na krídelníka stopér United Harry Maguire, na pravej strane povyzvŕtal obrancu, jeho center predĺžil Manuel Ugarte a Casemiro hlavičkou už otvoril skóre. O päť minút neskôr prišiel rozhodujúci moment duelu. Daniel Vivian držal v šestnástke Garnacha, rozhodca nariadil penaltu a navyše obrancu Bibaa vylúčil. Bruno Fernandes premenil jedenástku a v 45. minúte zvýšil už na 3:0. V nadstavenom čase navyše trafil Noussair Mazraoui brvno. Manchester v druhom polčase diktoval tempo, domácich takmer nepustil k lopte a pokúšal sa ešte prikrášliť výsledok. Fernandes mal dve šance na hetrik, ale jemu i jeho spoluhráčom chýbala presnosť.Tottenhamu vyšla hneď prvá akcia, center z pravej strany vrátil hlavou na päťku Richarlison a Brennan Johnson mal pred sebou ľahkú prácu. V 6. minúte mohlo byť 2:0, ale Jamesovi Maddisonovi nesadla lopta po parádnom pase za obranu. Vynahradil si to však v 34. minúte, opäť prišla dlhá lopta za obranu, ofenzívne stredopoliar si ju spracoval a aj keď nie úplne vydarené zakončenie zapadlo do ľavej žrdi - 2:0. Hostia zahrozili až v závere polčasu, no Didrik Blomberg nemieril presne. Spurs dominovali aj po zmene strán a v 61. minúte zvýšil z penalty na 3:0 Dominic Solanke. Hostia zmiernili prehru v 83. minúte, keď Ulrik Saltnes s výdatnou pomocou teču premenil na gól ich vôbec prvú strelu na bránu - 3:1.