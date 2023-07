Manchester United angažoval dánskeho útočníka Höjlunda

Londýn 30. júla (TASR) - Dánsky futbalový reprezentant Rasmus Höjlund sa stal novou posilou Manchestru United. Dvadsaťročný útočník prichádza do anglického klubu z Atalanty Bergamo za odstupné 64 miliónov libier, ďalších osem miliónov môže účastník Serie A zarobiť na bonusoch. Informovala AFP.



Höjlund sa stal treťou letnou posilou United. Pred ním zamierili na Old Trafford stredopoliar Mason Mount z londýnskej Chelsea a brankár Andre Onana z Interu Miláno. S vedením "červených diablov" sa dánsky futbalista dohodol na päťročnej zmluve s ročnou opciou.



Za Atalantu odohral v uplynulej sezóne 34 zápasov a strelil desať gólov. Debutu v drese United by sa mohol dočkať o dva týždne v zápase úvodného kola nového ročníka Premier League proti Wolverhamptonu Wanderers.