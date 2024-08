Manchester United angažoval z Bayernu Mníchov duo de Ligt a Mazraoui

Manchester 14. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United sa dohodol s Bayernom Mníchov na prestupe dvojice Matthijs de Ligt a Noussair Mazraoui. Britské médiá informovali o tom, že "červení diabli" zaplatili za dvojicu obrancov spolu 70 miliónov eur.



Dvadsaťpäťročný Holanďan de Ligt sa dohodol na päťročnej zmluve. "Hneď, ako som sa dozvedel, že ma chce United, pocítil som vzrušenie z novej výzvy v historickom klube. Pri rozhovoroch na mňa zapôsobila vízia, ktorú má vedenie a úloha, ktorú v nej zohrávam," citovala holandského stopéra agentúra AFP. De Ligt sa na Old Trafford stretne s trénerom Erikom ten Hagom, ktorý ho koučoval počas pôsobenia v Ajaxe Amsterdam. "Erik formoval začiatky mojej kariéry, takže vie, ako zo mňa dostať to najlepšie. Už sa neviem dočkať, že s ním budem opäť spolupracovať," dodal de Ligt, ktorý získal ligový titul už v troch rôznych tímoch (Ajax, Juventus, Bayern).



Mazraoui podpísal kontrakt na štyri roky s opciou na ďalší. Na pravom kraji obrany nahradí odchádzajúceho Aarona Wan-Bissaku, ktorý zamieril do West Hamu United. "Je to neuveriteľný pocit byť hráčom Manchestru United. Už sa neviem dočkať, keď vybehnem na Old Trafford. Každý má rovnakú ambíciu, aby sme spoločne vyhrávali trofeje," poznamenal 26-ročný Maročan, ktorý vyrastal v akadémii Ajaxu a takisto si zahral pod ten Hagom.



Red Devils naopak nemôžu počítať v úvode ročníka s Lukeom Shawom. Dvadsaťdeväťročný ľavý obranca utrpel nové zranenie lýtka a vynechá minimálne prvé tri zápasy. "Usilovne pracuje na rehabilitácii s cieľom byť k dispozícii po prvej reprezentačnej prestávke," napísal klub vo vyhlásení.