Manchester United bude mať na dresoch nového sponzora

Londýn 16. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United a nemecká technologická spoločnosť TeamViewer po vzájomnej dohode ukončili spoluprácu. Popredný sponzor "červených diablov" to oznámil v piatok. Klub Premier League tak bude mať na dresoch čoskoro nového sponzora.



Päťročné partnerstvo spoločnosti TeamViewer s United malo trvať do roku 2026, pričom klub by ročne získal viac ako 50 miliónov eur. Podľa dostupných informácií obe strany dospeli k vzájomne výhodnej dohode o ukončení spolupráce, podľa ktorej má Manchester United možnosť odkúpiť späť práva na sponzorstvo prednej strany dresov.



"Za posledné mesiace sme s Manchestrom veľa komunikovali a dospeli sme k vzájomnej dohode. Klub môže začať proces získania nového dlhodobého partnera na prednej strane dresu s očakávaním, že že spoločnosť TeamViewer sa z tejto úlohy stiahne čo najskôr," citovala z vyhlásenia Teamvieweru agentúra DPA.