Manchester United by mal čoskoro získať Cunhu, zaujíma sa aj o Delapa

Manchester 28. apríla (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United by mal v najbližšom čase získať brazílskeho reprezentanta Matheusa Cunhu po tom, čo Wolverhamptonu Wanderers ponúkli prestupovú čiastku vo výške jeho výstupnej klauzuly - 62,5 miliónov libier.



„Červení diabli“ začali ihneď po najhoršej sezóne od vypadnutia z najvyššej súťaže pred 51 rokmi s prestavbou kádra. Zverenci trénera Rubena Amorima skončili na 15. mieste a prehrali vo finále Európskej ligy s Tottenahmom (0:1), ktoré zaručilo víťazom účasť v Lige majstrov. Manchester tak bude v nasledujúcej sezóne bez európskeho futbalu.



Vysielacia spoločnosť BBC v stredu informovala, že klub zaplatí sumu za Cunhu v troch splátkach počas nasledujúcich dvoch rokov. Wolves pôvodne zamietli ponuku, ktorá hovorila o päťročnej splatnosti čiastky.



Dvadsaťšesťročný podhrotový hráč prišiel do tímu v zime 2023 z Atletica Madrid najprv na hosťovanie a po polroku na trvalý prestup. V uplynulej sezóne odohral za „vlkov“ 36 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov a pridal šesť asistencií. Wolverhampton sa aj vďaka nemu vyhol bojom o záchranu a za Manchestrom skončil len o skóre.



United majú podľa britských médií veľký záujem aj o útočníka Ipswichu Liama Delapa a sú ochotní zaňho zaplatiť výstupnú čiastku 30 miliónov libier. Reprezentant Anglicka do 21 rokov strelil v skončenom ročníku 12 ligových gólov. O jeho služby sa zaujíma aj Chelsea.