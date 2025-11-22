Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Manchester United chce oddialiť odchod hráčov na Africký pohár národov

Na základe pravidiel turnaja by mal United pustiť trojicu futbalistov dva týždne pred úvodným vystúpením ich krajín na turnaji.

Autor TASR
Londýn 22. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United sa pokúsi oddialiť odchod svojich troch hráčov Bryana Mbeuma, Noussaira Mazrauiho a Amada Dialla, na decembrový Africký pohár národov. Mbeumo reprezentuje Kamerun, Mazraoui bude hrať za Maroko a Diallo za Pobrežie Slonoviny.

Tréner „červených diablov“ Ruben Amorim prezradil, že sa pokúsi čo najdlhšie udržať svojich hráčov v tíme pred začiatkom turnaja v Maroku. V decembri totiž čaká jeho zverencov šesť duelov v Premier League, cieľom je ich udržanie minimálne do stretnutia s Bournemouthom. Okrem toho plánuje vedenie klubu komunikovať aj s dotknutými federáciami.

Na základe pravidiel turnaja by mal United pustiť trojicu futbalistov dva týždne pred úvodným vystúpením ich krajín na turnaji. „Sú isté pravidlá, ale pokúsime sa hráčov udržať o čosi dlhšie. Nie je to len v našich rukách. Skúsime sa dohodnúť s federáciami,“ cituje portál goal.com Amorima.

Africký pohár národov je na programe od 21. decembra do 18. januára.
