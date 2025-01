Manchester United dohaduje Zirkzeeho prestup s Juventusom Turín

Manchester 3. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United nie je ochotný poslať Joshuu Zirkzeeho do Juventusu Turín na hosťovanie bez finančnej kompenzácie. Účastník Premier League je ale údajne otvorený diskusii o dočasnom prestupe so záväzkom kúpy.



Podľa talianskych médií začal Juventus jednať s agentom 23-ročného holandského útočníka o možnom januárovom prestupe. Zirkzee dostáva na Old Trafford málo herného priestoru, v nedávnom zápase proti Newcastlu odohral iba 33 minút. V tejto sezóne dosiaľ nastúpil na 19 ligových zápasov s bilanciou troch gólov. Správu priniesli talianske médiá.