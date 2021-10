Manchester United doma opäť nevyhral, Townsend slávil ako Ronaldo

Londýn 3. októbra (TASR) - Futbalisti Manchestru United si nezlepšili dojem z predchádzajúcich výsledkov na vlastnom štadióne v domácich súťažiach. Po vypadnutí v Ligovom pohári s West Hamom a ligovej prehre s Aston Villou (oba zápasy 0:1) remizovali v sobotnom stretnutí 7. kola Premier League s Evertonom 1:1. Na Old Trafforde sa slávil gól aj v štýle Cristiana Ronalda, neskóroval však portugalský útočník, ale hosťujúci Andros Townsend, ktorý v 65. minúte vyrovnal.



Domáci sa dostali do vedenia v závere prvého polčasu zásluhou Anthonyho Martiala. Tréner Ole Gunnar Solskjaer poslal v 57. minúte na trávnik Ronalda s Jadonom Sanchom v snahe poistiť náskok. Onedlho diváci videli typickú oslavu gólu "Siuuu", ktorou Ronaldo potešil fanúšikov "červených diablov" už päťkrát v siedmich vystúpeniach od návratu do staronového klubu, lenže sa udiala na opačnom konci. Townsend sa po skórovaní rozbehol k fanúšikom Evertonu, vyskočil do vzduchu a dopadol s rukami ukazujúcimi za chrbát. "Spravil som to z rešpektu k hráčovi, ktorý ovplyvnil moju kariéru. Na tréningovom ihrisku a pri analýze videí som strávil mnoho hodín sledovaním jeho priamych kopov a kľučiek, ale aj oddanosti futbalu. Nebola to imitácia, bolo to vyjadrenie úcty k jednému z mojich idolov. Zrejme som však oslavu nezvládol dokonale," citoval anglického krídelníka portál BBC.



Ronaldo cez týždeň dramaticky rozhodol v rekordnom štarte v Lige majstrov o triumfe nad Villarrealom 2:1. Bolo to jediné domáce víťazstvo Manchestru United v predchádzajúcich štyroch stretnutiach, no Solskjaer napriek deľbe bodov neľutoval, že 36-ročného Portugalčana nenasadil od úvodného výkopu: "Počas sezóny sa musíte rozhodovať, ako rozložiť záťaž hráčov. Myslím si, že v tomto prípade som sa rozhodol správne. S Ronaldom tomu rozumieme viac než experti a novinári. Treba zvažovať, kedy ho využiť a kedy nie. Už nie je mladík, stále je však rovnaký profesionál. Aj tentoraz nastúpil s energiou a dobrým prístupom."



Manchester United a Everton sú tabuľkoví susedia na tretej a štvrtej priečke. Štrnásť bodov nazbieral aj piaty Brighton & Hove Albion po domácej remíze s londýnskym Arsenalom 0:0. "Kanonieri" strelili v prvých siedmich ligových dueloch päť gólov, najmenej od sezóny 1986/1987. "Viac ma však trápi spôsob, akým sme hrali. Nerobili sme správne rozhodnutia a prehrávali sme kľúčové osobné súboje. Nezaslúžili sme si zvíťaziť, musíme brať remízu a zlepšiť sa," povedal tréner Mikel Arteta pre agentúru AFP.



Na čelo neúplnej tabuľky sa so ziskom 16 bodov vyšvihla londýnska Chelsea domácim víťazstvom nad Southamptonom 3:1. Štrnásťbodový FC Liverpool privíta v nedeľňajšom šlágri obhajcu titulu Manchester City, ktorý má na konte o bod menej.